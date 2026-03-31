Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén. Foto: X @Rolo_Figueroa

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, encabezó en la capital provincial un encuentro partidario de Comunidad que reunió a cientos de referentes y militantes, con el objetivo de consolidar el espacio político de cara a los próximos desafíos electorales que comenzarán a definirse en el corto plazo.

La actividad se desarrolló en un salón cercano al río Limay y contó con una amplia convocatoria que incluyó a integrantes del gabinete provincial, dirigentes territoriales y representantes legislativos.

Durante el acto, Figueroa realizó un repaso de los primeros años de gestión y expuso los próximos objetivos: “Lo importante es que estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer y también estamos haciendo cosas que nunca pensamos que las íbamos a poder hacer”, expresó el gobernador.

Rolando Figueroa habló sobre el futuro de Neuquén.

“Tenemos un rumbo claro: ordenar las cuentas, invertir donde hace falta y preparar la provincia para el 2030 porque ese año la provincia va a ser otra”, sumó en sus redes.

Y prosiguió: “Vamos a duplicar la producción, eliminar el déficit de infraestructura y defender mejor nuestra renta. El crecimiento no es casualidad: es trabajo, planificación y decisiones firmes pensando en el futuro de los neuquinos. Tenemos un valor: la gente sabe que lo que decimos lo hacemos. Tenemos que seguir en ese camino”.

“Sabíamos que teníamos que acomodar la provincia, apenas arrancamos” señaló Figueroa y remarcó que “existía una deuda moral” que motivó medidas como la eliminación de jubilaciones de privilegio.

El encuentro reunió a cientos de participantes y dejó como resultado la consolidación del espacio Comunidad dentro del frente La Neuquinidad, con presencia de dirigentes provinciales, legisladores nacionales y equipos de trabajo de distintos municipios.