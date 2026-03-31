Rolando Figueroa marcó el camino para Neuquén: “Ordenar las cuentas, invertir donde hace falta y preparar la provincia para el 2030”
El gobernador hizo referencia a los próximos desafíos que enfrenta su gestión y señaló: “La gente sabe que lo que decimos lo hacemos. Tenemos que seguir en ese camino”.
El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, encabezó en la capital provincial un encuentro partidario de Comunidad que reunió a cientos de referentes y militantes, con el objetivo de consolidar el espacio político de cara a los próximos desafíos electorales que comenzarán a definirse en el corto plazo.
La actividad se desarrolló en un salón cercano al río Limay y contó con una amplia convocatoria que incluyó a integrantes del gabinete provincial, dirigentes territoriales y representantes legislativos.
Durante el acto, Figueroa realizó un repaso de los primeros años de gestión y expuso los próximos objetivos: “Lo importante es que estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer y también estamos haciendo cosas que nunca pensamos que las íbamos a poder hacer”, expresó el gobernador.
“Tenemos un rumbo claro: ordenar las cuentas, invertir donde hace falta y preparar la provincia para el 2030 porque ese año la provincia va a ser otra”, sumó en sus redes.
Y prosiguió: “Vamos a duplicar la producción, eliminar el déficit de infraestructura y defender mejor nuestra renta. El crecimiento no es casualidad: es trabajo, planificación y decisiones firmes pensando en el futuro de los neuquinos. Tenemos un valor: la gente sabe que lo que decimos lo hacemos. Tenemos que seguir en ese camino”.
“Sabíamos que teníamos que acomodar la provincia, apenas arrancamos” señaló Figueroa y remarcó que “existía una deuda moral” que motivó medidas como la eliminación de jubilaciones de privilegio.
El encuentro reunió a cientos de participantes y dejó como resultado la consolidación del espacio Comunidad dentro del frente La Neuquinidad, con presencia de dirigentes provinciales, legisladores nacionales y equipos de trabajo de distintos municipios.