El diputado nacional se reunió en el marco del conflicto de Fate. Foto: Cuenta de Instagram de Máximo Kirchner

En medio de una creciente tensión laboral en la industria del neumático, el diputado nacional Máximo Kirchner encabezó un encuentro con la cúpula del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA). El objetivo de la reunión fue manifestar su respaldo a los operarios de la planta Fate los despidos de 920 empleados que desencadenó una fuerte tensión.

“Todo mi apoyo a las y los trabajadores de Fate, quienes fueron despedidos de la empresa de manera injusta”, expresó Máximo Kirchner en su cuenta oficial de Instagram. Del encuentro participaron también los diputados Mario “Paco” Manrique, Matías Molle y Paula Penacca, quienes recibieron en el Congreso al secretario general del gremio, Alejandro Crespo, y a representantes de la seccional San Fernando.

Kirchner fue enfático al defender el rol de los trabajadores en el esquema productivo nacional rechazando las acusaciones que los posicionan como un impedimento para la competitividad empresarial. “La producción nacional es una condición necesaria para el desarrollo de la Argentina. Los trabajadores y trabajadoras no son un obstáculo ni ponen palos en la rueda, son garantes del crecimiento de la industria”, señaló.

Para el diputado, la crisis en la planta de San Fernando no es un hecho aislado, sino una consecuencia directa de las políticas implementadas por la gestión de Javier Milei. “El modelo de país que propone Milei solo asegura desocupación y salarios de miseria”, consideró.