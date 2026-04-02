Javier Milei en la Yeshiva University. Foto: REUTERS

El Gobierno realizó un contundente comunicado oficial a través del área de Cancillería a cargo de Pablo Quirno. En el documento, se declaró persona no grata a Sr. Mohsen Soltani Tehrani, encargado de negocios de Irán en Argentina, y le ordenó que abandone el país en las próximas 48 horas.

“Contiene acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes contra la República Argentina y sus más altas autoridades. Dichas manifestaciones constituyen una inaceptable injerencia en los asuntos internos de nuestro país y una tergiversación deliberada de decisiones adoptadas conforme al derecho internacional y al ordenamiento jurídico nacional”, subrayó el Gobierno en el comunicado.

La decisión se ejecutó a pocas horas del pronunciamiento de Irán, que el miércoles 1° de abril, condenó que Argentina haya declarado organización terrorista a la Guardia Revolucionaria. “Esta medida no solo perjudica seriamente las relaciones bilaterales entre Argentina e Irán, sino que también establece un precedente peligroso en las relaciones internacionales y genera responsabilidad internacional para el gobierno argentino”, señaló la Cancillería iraní.

A través de Cancillería, declaró persona no grata al encargado de negocios de Irán en Argentina y le ordenó abandonar el país en 48 horas. Foto: Cancillería Argentina

“Este último hecho agraviante se suma a la persistente negativa de la República Islámica de Irán a cooperar con la Justicia argentina en la investigación del atentado contra la AMIA, así como a su reiterado incumplimiento de las órdenes internacionales de detención y extradición de los responsables”, indicó el Gobierno. Y agregó: “Asimismo, resulta particularmente grave la designación en cargos de alta responsabilidad del Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de personas requeridas por la Justicia argentina”.

En última instancia, Cancillería sostuvo que el país “no tolerará agravios ni injerencias de un Estado que ha incumplido de manera sistemática sus obligaciones internacionales y que persiste en obstaculizar el avance de la justicia”. Y concluyó: “La República Argentina reafirma su compromiso inquebrantable con la memoria, la justicia y la lucha contra el terrorismo, así como con el pleno respeto del derecho internacional”.

El Gobierno amenaza con sancionar a las empresas de transporte si no garantizan el servicio de colectivos en medio de la crisis por subsidios

En medio del conflicto por el subsido al transporte, el Gobierno amenazó con multas a las empresas que reduzcan la frecuencia de los servicios de colectivos. La Secretaría de Transporte planean monitorear el funcionamiento de los servicios y si efectivamente hay una disminución de las frecuencias, podrían avanzar en multas.

Según la normativa vigente, el Ejecuto nacional puede sancionar a los empresas que violen el régimen diario de frecuencias diurnas y nocturnas con una multa de 500 a 15.000 boletos mínimos. Teniendo en cuenta que el pasaje mínimo cuesta $700, esa penalidad podría oscilar entre $350.000 y $10.500.000.

Paro de colectivos. Foto: NA

Las empresas de transporte público reducirán la frecuencia de su servicio debido al “aumento intempestivo del gasoil y la falta de reconocimiento de ese incremento de costo por parte de las autoridades”.