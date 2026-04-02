Mayra Mendoza participó de la vigilia por Malvinas en Ushuaia. Foto: X @mayrasmendoza

La diputada provincial e intendenta de Quilmes de licencia, Mayra Mendoza, participó de la tradicional vigilia por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas en la ciudad de Ushuaia, uno de los epicentros simbólicos de la conmemoración.

A través de sus redes sociales, la dirigente destacó la importancia del encuentro junto a excombatientes y expresó la carga emotiva de la ceremonia que se realiza cada 2 de abril en la capital fueguina.

Mayra Mendoza participó de la vigilia por Malvinas en Ushuaia. Foto: X @mayrasmendoza

“Participamos de la vigilia junto a excombatientes para honrar a nuestros héroes. Gracias por permitirme vivir este momento tan emocionante”, escribió en su cuenta de la red social X.

En ese marco, Mayra subrayó la necesidad de sostener el reclamo de soberanía y convocó a la unidad de los argentinos en torno a la causa Malvinas. “Malvinas nos debe unir, siempre, en un constante pedido de justicia. Amor por nuestra patria”, apuntó.

Cabe recordar que la vigilia en Ushuaia reúne cada año a veteranos, familiares y autoridades, y se consolida como uno de los actos más significativos del país en la antesala del 2 de abril, fecha que recuerda a los caídos y excombatientes de la Guerra de Malvinas.