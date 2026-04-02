Pablo Quirno, canciller argentino. Foto: NA

Tras ordenar que el representante iraní abandone el país en 48 horas, el Gobierno de Javier Milei se prepara para romper relaciones diplomáticas con Irán

La expectativa por la respuesta de la República Islámica hace que no se hayan tomando medidas hasta el momento.

A través de Cancillería, declaró persona no grata al encargado de negocios de Irán en Argentina y le ordenó abandonar el país en 48 horas. Foto: Cancillería Argentina

La decisión se suma a la declaración como organización terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, el cuerpo militar que responde al nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei.

Esto tiene que ver con un esquema coordinado para implementar paso a paso la ruptura diplomática formal.

Miembros de la Guardia Revolucionaria iraní Foto: EFE

En tanto, Argentina no tiene funcionarios diplomáticos en Irán, mientras que en la zona de conflicto solo hay un enviado en Bakú, la capital de Azeirbayán.