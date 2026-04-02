Tras ordenar la expulsión del país del máximo representante, el Gobierno se prepara para romper relaciones con Irán
A través de la Cancillería, el Gobierno espera la decisión de Teherán para analizar los pasos a seguir.
Tras ordenar que el representante iraní abandone el país en 48 horas, el Gobierno de Javier Milei se prepara para romper relaciones diplomáticas con Irán
La expectativa por la respuesta de la República Islámica hace que no se hayan tomando medidas hasta el momento.
La decisión se suma a la declaración como organización terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, el cuerpo militar que responde al nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei.
Esto tiene que ver con un esquema coordinado para implementar paso a paso la ruptura diplomática formal.
En tanto, Argentina no tiene funcionarios diplomáticos en Irán, mientras que en la zona de conflicto solo hay un enviado en Bakú, la capital de Azeirbayán.