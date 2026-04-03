Javier Milei convocó a una reunión con sus principales funcionarios para trazar la agenda en medio del caso Adorni:

El jefe de Gabinete prepara un recorte del 20% de su área. Foto: Cuenta de Instagram de Manuel Adorni

El presidente Javier Milei convocó para el próximo lunes 6 de abril en Casa Rosada una reunión con sus principales funcionarios con la intención de mostrar unidad y retomar la iniciativa política tras el impacto de las polémicas en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien será parte del encuentro

La cumbre tendrá lugar a las 12 del mediodía, luego de los golpes que recibió el Ejecutivo por la escalada de las irregularidades en las que se vio envuelto el ex vocero presidencial, además de otras escándalos como las novedades que hubo días atrás en el caso de la presunta estafa de la criptomoneda Libra que promocionó el mandatario.

Javier Milei y Manuel Adorni. Foto: Presidencia

El Gobierno busca calmar las aguas

La ultima reunión de Gabinete había sido el 24 de febrero. La de ahora servirá para dar otro respaldo a Adorni, en medio del debate puertas adentro del oficialismo sobre si se debe seguir mateniendo al jefe de Gabiente en su cargo.

El funcionario -uno de los más cercanos a Milei- enfrenta denuncias por la adquisisión de un departamento en Caballito y una casa en un country de Exaltación de la Cruz, además de sus vuelos a Punta del Este en aviones privados y la presencia de su esposa en el avión oficial para viajar a Nueva York.

El ministro coordinador estuvo el miércoles reunido en Olivos con Milei, quien le renovó su apoyo, aunque lo cierto es que el operativo para dar vuelta la página y superar las polémicas en torno a Adorni no vino dando resultados. Este jueves, el ex vocero flanqueó al pesidente en el acto en Retiro por los caídos en Malvinas.

Milei volvió a mostrar gestos con un Adorni distendido

Este jueves, Javier Milei utilizó el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas no solo para reafirmar la soberanía de la Argentina sobre el territorio isleño sino que también volvió a mostrar gestos de respaldo para Manuel Adorni: durante el acto, el presidente saludó al funcionario y se retiró con él.

El evento que tuvo lugar en la Plaza San Martín del barrio de Retiro fue presenciado por casi todo el Gabinete, a excepción de Sandra Pettovello (Capital Humano), la mayoría de los funcionarios comenzaron a arribar al sitio en el que se encuentra el Cenotafio a los Caídos en Malvinas pasadas las 9 y Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad, fue la primera.

Javier Milei y Manuel Adorni. Foto: Presidencia

El último en arribar fue el ministro coordinador, envuelto en causas judiciales que investigan posible enriquecimiento ilícito y por el hecho de haber llevado a su esposa en el avión presidencial con motivo de la realización de la Argentina Week en Estados Unidos. El Gobierno hasta el momento se esforzó e sostenerlo y respaldarlo de forma continua, algo que también se vio en el acto.

Adorni recibió el saludo efusivo de todos los miembros del Gobierno. Pero sobre todo del presidente, que le dedicó un abrazo, miradas y, tras el discurso que ofreció, se retiró con él, siendo el primer funcionario en abandonar el lugar. Pese a la situación que atraviesa, el ex vocero presidencial lució distendido y le dedicó sonrisas a a cada uno de los presentes que se acercaron hacia él.