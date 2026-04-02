Javier Milei en el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Foto: NA (Marcelo Capece)

Javier Milei encabezó el acto central por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas este jueves 2 de abril en la Plaza San Martín, ubicada en el barrio porteño de Retiro. El presidente argentino respaldó a las Fuerzas Armadas, cuestionó la naturaleza jurídica de las Islas Malvinas “reconocida por las Naciones Unidas como un sitio colonial” y anunció que el 10% de los ingresos fiscales provenientes de las privatizaciones serán destinados a la compra de armamento y bienes de capital para fortalecer el sistema de defensa.

El discurso del mandatario comenzó pasadas las 10 de la mañana y previamente se realizó la colocación de una ofrenda floral en el monumento a los caídos y un minuto de silencio frente a la placa del “soldado desconocido”. El acto se llevó a cabo en medio de versiones sobre un posible viaje del presidente al Reino Unido entre abril y mayo. La posibilidad fue mencionada por el propio Milei en una entrevista concedida en diciembre al diario británico The Telegraph. En esa conversación, también planteó la intención de avanzar en negociaciones con Londres para levantar las restricciones que pesan sobre la Argentina para la compra de armamento, vinculadas al diferendo por las Islas.

“Como gobierno, creemos que no hay mayor expresión de esos valores que representan como nación que nuestras Fuerzas Armadas, una institución injustamente vilipendiada en el pasado, pero hoy puesta nuevamente en el lugar que merece”, sostuvo el Presidente al inicio de su discurso. El anuncio de mayor impacto económico y estratégico fue la creación de un fondo específico para el reequipamiento militar: Milei vinculó directamente el proceso de desestatización de empresas con el fortalecimiento del sistema de defensa.

En esa línea, reconoció la necesidad de mejorar las condiciones de los efectivos. “Un país que busca protagonismo en el escenario global necesita fuerzas bien pagas y equipadas, a la altura de lo que el contexto global demanda”, dijo.

El camino al 45° aniversario y el respaldo de la soberanía sobre Malvinas

De cara al 2026 que marcará los 45 años de la guerra, el presidente adelantó que ya instruyó a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei para organizar un tributo a través de un decreto. El objetivo es otorgar una “merecida distinción a nuestros veteranos, un reconocimiento que el Estado les debe a nuestros héroes hace ya muchos años”.

Según Milei, no se trata solo de un acto institucional, sino de “recuperar el lugar que le corresponde a la defensa de nuestra patria”. Además, reafirmó el derecho imprescriptible sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, definiendo la situación como una “situación colonial especial y particular que debe resolverse mediante el diálogo maduro y sincero entre Argentina y Reino Unido”.

El presidente brindó un discurso en la Plaza San Martín. Foto: Captura de pantalla Oficina del Presidente

El discurso también tuvo un apartado de firmeza ante los recientes movimientos de empresas extractivas en la zona en disputa. Milei advirtió que el país actuará con decisión frente a las actividades que pretendan avanzar sobre los recursos naturales argentinos: “Ante la decisión final de inversión anunciada por las empresas en la cuenca, el país responderá con todas las medidas diplomáticas necesarias para proteger sus derechos y defender sus intereses”.

Obra social de los militares: qué dijo Milei

El Presidente se refirió a la situación prestacional del personal en actividad y retirado y confirmó que se está abordando la “crisis estructural de la obra social militar”. En este marco, explicó que se busca una organización que “priorice la cobertura médica del personal y sus familias, limita el gasto administrativo y garantiza una transición ordenada”.

El acto concluyó con un mensaje de fuerte carga emocional dedicado a los combatientes. “A nuestros héroes, memoria y gloria. Veteranos, honor y gratitud. Malvinas: lealtad y compromiso eterno”, cerró.

Actos en Ushuaia y Río Grande con presencia de Axel Kicillof

En paralelo, la jornada tendrá otro acto relevante en la ciudad de Ushuaia (Tierra del Fuego), donde participará el gobernador bonaerense Axel Kicillof, invitado por su par fueguino Gustavo Melella.

Tanto en Ushuaia como en Río Grande se realizarán las tradicionales vigilias y actos centrales organizados por la provincia, con fuerte presencia de dirigentes locales y previsibles críticas al Gobierno nacional, en línea con lo ocurrido durante la conmemoración del año pasado.