El jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La Fiscalía Federal N° 11 a cargo de Gerardo Pollicita prepara una serie de medidas clave para avanzar en la investigación sobre el patrimonio del jefe de Gabinete Manuel Adorni. El foco de la Justicia está puesto en la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito y una vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, operaciones realizadas en 2025 junto a su esposa Bettina Angeletti.

El próximo miércoles 8 de abril será una jornada determinante en Comodoro Py con la declaración testimonial de la escribana Adriana Mónica Nechevenko. La profesional, quien certificó la compra de la unidad ubicada en la calle Miró al 500, deberá explicar ante el fiscal y el juez Ariel Lijo los detalles de la transacción.

Según consta en la causa, el departamento de 199 metros cuadrados fue vendido en noviembre de 2025 por dos jubiladas: Beatriz Viegas y Claudia Sbabo. La operación se habría concretado mediante un crédito hipotecario de 200.000 dólares otorgado por las propias vendedoras, lo que cubrió el 87% del valor declarado del inmueble.

Adorni y su esposa Foto: CEDOC

Ante las dudas sobre el monto real de la transacción, el fiscal Pollicita solicitó una tasación oficial de la propiedad para determinar si el precio de mercado coincide con lo declarado en los papeles. En paralelo, la investigación sobre la casa en el barrio privado Indio Cuá sumó nuevos elementos: documentación enviada por el municipio y la administración del country confirmó que la propiedad figuraba a nombre de Juan Ernesto Cosentino, un operador bursátil, aunque las expensas del lote aparecen a nombre de Angeletti, esposa del funcionario.

Si bien los investigadores no descartan que se trate de una demora en los trámites de escrituración, se busca establecer el origen de los fondos para comprar esta propiedad valuada entre USD 129.000 y USD 249.000 casi en simultáneo con el piso de Caballito sin que el matrimonio se desprendiera de sus activos previos en La Plata y Parque Chacabuco.

El origen de la investigación en la causa Adorni

Se inició a partir de una presentación de la diputada nacional Marcela Pagano, quien advirtió sobre un “desproporcional incremento patrimonial”. En su escrito, la legisladora señaló: “Se advierten severas discrepancias entre la declaración jurada inicial y la anual, verificándose la omisión de activos financieros y depósitos en el exterior por sumas superiores a los dieciséis millones de pesos ($16.000.000) declarados al inicio de su gestión”.

Para completar el cuadro patrimonial, la Justicia ya tramitó informes al Registro Automotor y pidió la apertura de los anexos reservados de las declaraciones juradas de Adorni correspondientes a los períodos 2022-2025.