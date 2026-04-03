Manuel Adorni contrató un estudio de abogados para su defensa en la investigación del vuelo privado a Punta del Este:

Manuel Adorni, vocero presidencial. Foto: NA.

Manuel Adorni contrató un estudio de abogados para la causa en la que se investiga su vuelo en avión privado a Punta del Este. El jefe de Gabinete se encuentra bajo la lupa de la Justicia, que determinará el uso o no de fondos públicos para viajes al exterior.

Se trata del estudio del letrado Matías Ledesma, según aclararon desde el entorno de Adorni a Noticias Argentinas. La causa se tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo y la Justicia avanza en la investigación sobre otros posibles viajes con el foco en el financiamiento de los traslados.

Días atrás, Lijo ordenó una serie de allanamientos a pedido del fiscal Gerardo Pollicita con el objetivo de recolectar documentación sobre los viajes realizados entre Buenos Aires y Punta del Este junto al periodista Marcelo Grandio, durante el feriado de Carnaval. En ese contexto, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizaron procedimientos en la empresa de taxis aéreos Alpha Centauri S.A., donde se buscó información contable, comercial y bancaria vinculada a los vuelos bajo análisis.

El jefe de Gabinete Manuel Adorni en el cierre de la Argentina Week en Nueva York Foto: Captura

La investigación apunta a determinar quién financió los traslados y si existió algún tipo de irregularidad, en una causa que analiza posibles delitos como malversación de fondos o dádivas a funcionarios públicos. El expediente también se amplió para incluir otros posibles vuelos y operaciones vinculadas mientras se analizan registros, facturación y movimientos económicos asociados a los viajes.

Cabe resaltar que la causa sumó nuevas pruebas y testimonios que podrían complicar la situación del funcionario en medio de contradicciones sobre el origen de los fondos utilizados para costear los traslados. El avance del expediente judicial incrementa la presión sobre el entorno del Gobierno, en un caso que combina el uso de vuelos privados, vínculos con terceros y el análisis del financiamiento de actividades de funcionarios públicos.

Manuel Adorni ante el Congreso: deberá responder 4.800 preguntas en un informe récord

El Congreso de la Nación prepara una sesión extremadamente tensa, que tendrá lugar el próximo 29 de abril, donde el jefe de Gabinete Manuel Adorni deberá presentarse ante la Cámara de Diputados para brindar un informe de gestión. Tan sólo en 48 horas, los legisladores enviaron un total de 4.800 preguntas, una cifra récord que refleja el nivel de confrontación política actual.

Las consultas apuntan tanto a la gestión general del Gobierno, como a temas sensibles vinculados a la situación patrimonial del funcionario. Este escenario se vuelve cada vez más impactante debido al respaldo explícito del presidente Javier Milei, quien adelantó que acompañará a Adorni el día de la exposición.

El funcionario comenzó como vocero presidencial en 2023 y se convirtió en jefe de Gabinete en noviembre de 2025. Foto: Sol 91.5

Los 19 bloques que integran la Cámara de Diputados, con sus 257 legisladores, enviaron en conjunto 4.800 preguntas dirigidas a Manuel Adorni. El volumen es inédito: en promedio, se registraron unas 100 consultas por hora durante dos días. Se trata del número más alto desde que existe la figura del jefe de Gabinete obligado a presentar informes ante el Congreso.

En presentaciones anteriores, se habían registrado 2.900, 4.000 y 3.300 preguntas. Incluso en abril de 2025, cuando el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos debió responder por un caso polémico, el número había llegado a 4.000.