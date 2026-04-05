Marchas en contra de la reforma de la Ley de Glaciares Foto: NA

La Cámara de Diputados convocó para el próximo martes a una reunión plenaria de comisiones con el objetivo para el oficialismo de dictaminar el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares y encaminar la sanción definitiva en una sesión prevista para el día siguiente en el recinto, el miércoles 8 de abril.

Un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano se reunirá el martes 7 de abril a las 14 hs.

Marchas en contra de la reforma de la Ley de Glaciares Foto: NA

En primera instancia habrá una reunión informativa con la exposición de invitados, entre quienes se incluiría a gobernadores de provincias, y en segundo término se pasaría a la firma de los dictámenes.

La iniciativa de reforma de la ley de Glaciares busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas e inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales.

El esquema de trabajo diseñado por el oficialismo es debatir la iniciativa el martes en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales y luego emitir el respectivo dictamen para ser debatido en la sesión del miércoles 8 de abril.

Repudio de organizaciones ambientalistas y bloques opositores

La reunión de la comisión se hará luego de haber realizado el 25 y 26 de marzo las Audiencias Públicas donde expusieron unos 200 oradores en forma presencial y otros 200 en forma virtual de los 100 mil inscriptos, lo que generó el malestar de organizaciones ambientalistas y bloques opositores.

Uno de los aspectos centrales que se modifican los criterios de protección para permitir actividades económicas en zonas que antes estaban estrictamente resguardadas, especialmente en el ambiente periglacial.

Además, la iniciativa le transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no, reduciendo la injerencia de la administración central.

“El agua vale más que el oro”: los obispos de la Patagonia salieron al cruce de Ley de Glaciares

Obispos de la Patagonia manifestaron su profundo rechazo a la modificación de la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno que ya tuvo media sanción en la Cámara de Senadores en las sesiones extraordinarias de febrero. A través de un documento llamado La participación democrática amenazada…, consideraron que las maniobras ejecutadas para la aplicación de la norma son “estrategias de manual” para silenciar a las comunidades locales frente al avance de proyectos extractivos.

En una declaración conjunta de fuerte contenido político y social, los obispos de la región Patagónica manifestaron sentir "muchísima pena" por el desarrollo de la reciente audiencia pública, a la cual describieron como una maniobra para silenciar el mandato de los ciudadanos. El Episcopado regional denunció la existencia de maniobras recurrentes basadas en “dádivas, promesas y presiones laborales”.

Fue firmado el pasado lunes 30 de marzo. Foto: Cholila Online

El comunicado de los nueve obispos expuso que hubo un sistema de intimidación en los ámbitos de discusión. “Hemos visto la misma metodología: cercenar intervenciones, impedir el ingreso al recinto, desestabilizar oradores e incluso amedrentar llenando los lugares de las asambleas con personas expertas en generar ruido y miedo“, indicaron.

Bajo la consigna de que “el agua vale más que el oro”, la Iglesia puso en duda el concepto de desarrollo promovido por las corporaciones mineras. Los obispos alertaron sobre la brecha que separa a los funcionarios de la realidad de los territorios porque, según ellos, quienes diseñan estas estrategias “no respiran nuestro aire ni beben nuestra agua”, dado que se encuentran a miles de kilómetros de la Patagonia.

En una interpelación frontal a la dirigencia política, el documento sentenció: “Queremos un futuro mejor para todos. No quieran sacarnos del lugar donde han dejado a la Argentina, pidiéndonos que entreguemos lo poco que nos queda y que distingue a la Patagonia: sus ríos, sus lagos y su agua”. Además, pusieron de manifiesto una asimetría en las exigencias ecológicas y cuestionaron que las compañías mineras pretenden aplicar en el sur argentino estándares ambientales menos estrictos que los que rigen en sus naciones de origen.