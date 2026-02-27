Ley de Glaciares: la votación en el Senado. Foto: Captura

El oficialismo se llevó otro triunfo legislativo este jueves 26 de febrero: obtuvo media sanción a la Ley de Glaciares en el Senado con 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención y ahora pasará a la Cámara de Diputados. Durante la misma jornada, se aprobó el acuerdo comercial Mercosur - Unión Europea y el pliego que designó a Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la UE.

En el anteúltimo día de sesión extraordinaria, el Senado aprobó la modificación de la Ley de Glaciares. La intención del Gobierno será habilitar a las provincias para que puedan explotar económicamente sus recursos hídricos, aunque la ley exceptuaría a aquellos cuerpos que son considerados reservas estratégicas.

El periodo de sesiones extraordinarias finaliza el 28 de febrero, aunque la última sesión se lleva adelante el viernes 27 con el tratamiento de la Reforma Laboral sin el artículo 44 de licencias por enfermedad y el Régimen Penal Juvenil que pretende bajar la edad de imputabilidad a 14 años.

Sesión en el Senado. Foto: Noticias Argentinas

Ley de Glaciares: qué senadores votaron a favor y en contra

A favor

Bartolomé Esteban Abdala (La Libertad Avanza - San Luis).

Romina María Almeida (La Libertad Avanza - Entre Ríos).

Carmen Silvia Alvarez Rivero (La Libertad Avanza - Córdoba).

Guillermo Eduardo Andrada (Convicción Federal - Catamarca).

Carlos Omar Arce (Frente Renovador de la Concordia Social - Misiones).

Ivanna Marcela Arrascaeta (La Libertad Avanza - San Luis).

Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza - Jujuy).

Beatriz Luisa Ávila (Independencia - Tucumán).

Vilma Facunda Bedia (La Libertad Avanza - Jujuy).

Joaquín Alberto Benegas Lynch (La Libertad Avanza - Entre Ríos).

Patricia Bullrich (La Libertad Avanza - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Mario Pablo Cervi (La Libertad Avanza - Neuquén).

Lucía Benigna Corpacci (Justicialista - Catamarca).

Agustín Coto (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego).

Carlos Mauricio Espínola (Provincias Unidas - Corrientes).

Flavio Sergio Fama (UCR - Catamarca).

Enzo Paolo Fullone (La Libertad Avanza - Río Negro).

Eduardo Horacio Galaretto (UCR - Santa Fe).

Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza - Chaco).

Enrique Martín Goerling Lara (Frente PRO - Misiones).

Gonzalo Guzmán Coraita (La Libertad Avanza - Salta).

Luis Alfredo Juez (La Libertad Avanza - Córdoba).

Mariana Juri (UCR - Mendoza).

Carolina Losada (UCR - Santa Fe).

Nadia Judith Marquez (La Libertad Avanza - Neuquén).

Sandra Mariela Mendoza (Convicción Federal - Tucumán).

María Carolina Moisés (Convicción Federal - Jujuy).

Belén Monte de Oca (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego).

Agustín Aníbal Monteverde (La Libertad Avanza - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Bruno Antonio Olivera Lucero (La Libertad Avanza - San Juan).

María Emilia Orozco (La Libertad Avanza - Salta).

Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza - La Rioja).

Francisco Manuel Paoltroni (La Libertad Avanza - Formosa).

Sonia Elizabeth Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia Social - Misiones).

Flavia Royón (Primero los Salteños).

Silvana Lorena Schneider (UCR - Chaco).

Rodolfo Alejandro Suárez (UCR - Mendoza).

Sergio Mauricio Uñac (Justicialista - San Juan).

Mercedes Gabriela Valenzuela (UCR - Corrientes).

Eduardo Alejandro Vischi (UCR - Corrientes).

En contra

Maximiliano Abad (UCR - Buenos Aires).

Adán Humberto Bahl (Justicialista - Entre Ríos).

Daniel Pablo Bensusán (Justicialista - La Pampa).

Jorge Milton Capitanich (Justicialista - Chaco).

José María Carambia (Movere por Santa Cruz).

Andrea Marcela Cristina (Frente PRO - Chubut).

Eduardo Enrique De Pedro (Justicialista - Buenos Aires).

Juliana Di Tullio (Justicialista - Buenos Aires).

Anabel Fernández Sagasti (Justicialista - Mendoza).

Natalia Elena Gadano (Movere por Santa Cruz).

María Celeste Giménez Navarro (Justicialista - San Juan).

María Teresa Margarita González (Justicialista - Formosa).

María Victória Huala (Frente PRO - La Pampa).

Alicia Margarita Antonia Kirchner (Justicialista - Santa Cruz).

Daniel Ricardo Kroneberger (UCR - La Pampa).

Marcelo Néstor Lewandowski (Justicialista - Santa Fe).

Carlos Alberto Linares (Justicialista - Chubut).

Cándida Cristina López (Justicialista - Tierra del Fuego).

María Florencia López (Justicialista - La Rioja).

Juan Luis Manzur (Justicialista - Tucumán).

Ana Inés Marks (Justicialista - Río Negro).

José Miguel Ángel Mayans (Justicialista - Formosa).

Elia Esther Del Carmen Moreno (Frente Cívico por Santiago).

José Emilio Neder (Justicialista - Santiago del Estero).

Mariano Recalde (Justicialista - Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Jesús Fernando Rejal (Justicia Social Federal - La Rioja).

Fernando Aldo Salino (Justicia Social Federal - San Luis).

Martín Ignacio Soria (Justicialista - Río Negro).

Edith Elizabeth Terenzi (Despierta Chubut).

Alejandra María Vigo (Provincias Unidas - Córdoba).

Gerardo Zamora (Frente Cívico por Santiago).

Abstención