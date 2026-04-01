Sesión en la Cámara de Diputados. Foto: X @DiputadosAR

El bloque de La Libertad Avanza puso en marcha una estrategia de aceleración legislativa con el objetivo de llevar dos proyectos clave el próximo miércoles 8 de abril en la Cámara de Diputados. Para lograrlo, el oficialismo presentará 1° de abril un pedido formal para simplificar el giro de la Ley de Hojarasca y asegurar un dictamen exprés en sintonía con la Ley de Glaciares.

La intención de La Libertad Avanza es evitar el recorrido burocrático que el proyecto tuvo en su ingreso anterior, cuando fue derivado a tres comisiones distintas: Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto. De esta manera, solicitará que el proyecto sea tratado exclusivamente por la comisión de Legislación General.

El plan consiste en convocar a dicha comisión el martes 7 de abril, emitir dictamen ese mismo día y dejar el proyecto listo para sesionar 24 horas después, es decir, el miércoles 8. El segundo eje de la sesión prevista para la semana próxima es la modificación de la Ley de Glaciares: tras las polémicas audiencias públicas marcadas por denuncias de falta de participación, el oficialismo busca cerrar el debate en comisiones con un último gesto político a través de estos ejes:

Plenario de comisiones: se prevé una reunión informativa de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales.

Presión federal: el oficialismo planea convocar a los gobernadores de provincias mineras para que respalden los cambios en la normativa, buscando firmar el dictamen de mayoría en ese mismo encuentro.

Sesión en la Cámara de Diputados. Foto: X @DiputadosAR

Desde Casa Rosada, confían en que cuentan con los números necesarios para obtener la sanción definitiva sin introducir cambios al texto que ya cuenta con media sanción del Senado. Además, desde el bloque oficialista recuerdan que la iniciativa ya logró fracturar la unidad opositora en la Cámara Alta, donde sumaron voluntades no solo del PRO y la UCR, sino también de sectores del peronismo vinculados a las provincias cordilleranas. Dado que el reglamento de Diputados permite sesionar al día siguiente de obtener el dictamen, el oficialismo apuesta todo a una demostración de fuerza legislativa para mediados de la semana entrante.

Carta de la comunidad científica en rechazo a la Ley de Glaciares: qué opinan los expertos en la materia

Especialistas en glaciología, ciencias criosféricas, hidrólogos, científicos ambientales y geógrafos se pronunciaron en contra de la modificación de la Ley de Glaciares en una carta dirigida “a los señores Diputados de la República Argentina, y demás autoridades competentes“. El reclamo se dio en el marco del próximo tratamiento en Diputados, donde el Gobierno busca aprobar el proyecto tras su media sanción en el Senado durante las sesiones extraordinarias de febrero.

Parte de los expertos que se pronunciaron en contra de la modificación de la Ley de Glaciares fueron:

John Pomeroy, titular de la Cátedra UNESCO en Sostenibilidad del Agua de Montaña

Samuel Nussbaumer, investigador del World Glacier Monitoring Service

Luzmila Davila Roller, subdirectora de Investigación Glaciológica del INAIGEM, Perú

Antoine Rabatelglaciólogo de la Universidad Grenoble Alpes, Francia

Xavier Bodin investigador de la Universidad de Saboya Mont-Blanc, Francia

Los glaciares, monumentales reservorios de agua dulce, desempeñan un papel fundamental en la sostenibilidad de los ecosistemas y el bienestar de las comunidades humanas. Foto: Greenpeace

La carta expuso la existencia de un “firme respaldo técnico-científico a la Ley Nº 26.639″; el régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial. Además, expresan su “profunda preocupación ante cualquier intento de reforma que reduzca los niveles actuales de protección de estos ecosistemas.”

“Como especialistas, destacamos que los glaciares y el ambiente periglacial son ecosistemas críticos, fuentes de vida y reservas estratégicas de recursos hídricos. Conforman un sistema integrado, esencial para la regulación hídrica, el mantenimiento de cuencas y la provisión de servicios ambientales en regiones áridas y semiáridas”, dijeron en la carta.