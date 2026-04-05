Aviones F-16 Foto: Foto generada con IA

La incorporación de los cazas F-16 a la Fuerza Aérea Argentina (FAA) dejó de ser un anuncio político para convertirse en un hecho operativo concreto. Luego de meses de preparación, infraestructura, logística y entrenamiento intensivo, los primeros vuelos realizados en Córdoba marcaron el inicio visible de una nueva etapa para la defensa aérea nacional. El programa, sin embargo, va mucho más allá de ver aviones en el aire: detrás hay un proceso técnico complejo, fuerte acompañamiento internacional y un cronograma que se extenderá durante varios años.

Primeros vuelos y entrenamiento inicial en Córdoba

A más de tres meses de haber arribado al país, dos de los F-16 adquiridos a Dinamarca realizaron sus primeros vuelos de entrenamiento desde el Área Material Río Cuarto, una base que fue especialmente acondicionada para recibir este sistema de armas. Las aeronaves despegaron luego de semanas de pruebas en tierra, chequeos de sistemas y simulaciones previas, en una fase clave conocida como “familiarización operativa”.

Los vuelos consistieron en maniobras básicas, reconocimiento del espacio aéreo, adaptación al aeropuerto y verificación integral del avión en condiciones reales. En esta etapa no se busca exigencia táctica, sino que los pilotos ganen confianza progresiva con una plataforma mucho más avanzada que las que operaba la FAA hasta ahora.

Aviones F-16 de la Fuerza Aérea Argentina. Foto: X/@FuerzaAerea_Arg

Pilotos argentinos, pero con acompañamiento extranjero

Si bien los F-16 ya están siendo volados por pilotos argentinos, cada misión se realiza con el apoyo directo de instructores especializados. El entrenamiento no depende solo de la FAA: participan asesores de Estados Unidos, Dinamarca y la empresa Top Aces, una firma con amplia experiencia en capacitación avanzada para fuerzas aéreas de la OTAN.

Top Aces fue contratada para formar a los pilotos instructores argentinos, un paso clave para que el país alcance autonomía operativa en el mediano plazo. El contrato, de más de 33 millones de dólares, forma parte del paquete integral de la compra original y se ejecutará durante varios años.

El rol estratégico de Estados Unidos en el programa F-16

El papel de Estados Unidos es central. Washington no solo autorizó la transferencia de los aviones desde Dinamarca, sino que también aporta financiamiento, soporte técnico, logística, entrenamiento y estándares de seguridad. Esto incluye protocolos rigurosos, restricciones operativas y criterios estrictos de manejo de información, habituales en sistemas de armas de origen estadounidense.

Además, la capacitación apunta a que los pilotos argentinos logren una capacidad operativa independiente, es decir, que puedan realizar misiones completas sin depender de instructores extranjeros una vez finalizada la etapa de formación.

Aviones F-16 Foto: Fuerza Aérea

¿Cuántos F-16 tiene Argentina y cuándo llegan más?

La operación completa contempla la incorporación de 24 F-16 A/B Block 15 MLU, modernizados y equipados con simuladores, repuestos, motores de reserva y armamento. Hasta el momento, seis aviones ya se encuentran en el país y están siendo utilizados para entrenamiento inicial.

El cronograma oficial prevé que otros seis cazas adicionales lleguen en diciembre de este año, y que el resto se incorpore de forma escalonada hasta 2028. Mientras tanto, Río Cuarto será la base operativa principal, aunque el destino final del sistema será la VI Brigada Aérea de Tandil, cuya adecuación continúa en marcha.

Un cambio de escala para la defensa aérea argentina

La llegada de los F-16 representa un salto cualitativo sin precedentes para la Fuerza Aérea Argentina. No se trata solo de aviones más modernos, sino de un ecosistema completo: doctrina, mantenimiento, simulación, interoperabilidad y entrenamiento alineado con estándares internacionales.

Los vuelos recientes confirman que el programa empezó a moverse en el mundo real. Aún falta camino por recorrer, pero el objetivo está claro: reconstruir capacidades, recuperar disuasión aérea y volver a insertar a la Argentina en un esquema de cooperación militar de alto nivel.