Los aviones caza F-16 que adquirió Argentina. Foto: Fuerza Aérea Argentina

Finalmente, tras 115 días de haber llegado a la provincia de Córdoba, los aviones caza F-16 Fighting Falcon que adquirió Argentina provenientes de Dinamarca emprendieron su primer vuelo de prueba en territorio nacional.

Este suceso se dio luego de varios meses de entrenamiento de los pilotos locales, que lograron hacer los despegues inaugurales sobre territorio de Río Cuarto, en dicha provincia. La situación marca un hito para la Fuerza Aérea Argentina.

Aviones F-16 de la Fuerza Aérea Argentina. Foto: X/@FuerzaAerea_Arg

¿Cómo fueron los primeros vuelos de los F-16 en Argentina?

Los dos primeros vuelos de instrucción de los F-16 tuvieron lugar el lunes pasado, 30 de marzo por la mañana, a las 9.28 y 9.31 h y partieron desde la base de Las Higueras.

Hay que tener en cuenta que, si bien se sabía que la fecha para realizarlos era alrededor de fines de marzo, la misma dependía de las condiciones climáticas para volar de manera segura.

Por el momento, los aviones permanecen en Río Cuarto, pero la intención de la Fuerza Aérea es que sean trasladados a la base VI Brigada Aérea en Buenos Aires, en la localidad de Tandil.

Hay que destacar que la identidad de los pilotos que llevaron a cabo estos primeros vuelos permanece en estricto secreto militar por cuestiones de seguridad estratégica. De todos modos, en ambos casos, fueron acompañados por expertos de la empresa norteamericana Top Aces, encargada de la instrucción y adiestramiento de los pilotos argentinos.

En ese sentido, en una primera etapa, un grupo de integrantes de la Fuerza Aérea nacional viajó a los Estados Unidos con el fin de aprender los aspectos técnicos y operacionales de los cazas. La instrucción continuó en territorio argentino, precisamente en la provincia de Córdoba.

F-16. Foto: Reuters

“Ahora, a seguir volando. El entrenamiento irá evolucionando de lo básico hacia tácticas más avanzadas a lo largo del año. Ese es el próximo objetivo”, manifestó uno de los responsables del programa.

Asimismo, el Ministerio de Defensa, el teniente general Carlos Presti, destacó de este suceso: “Mientras los F-16 se integran a la Fuerza, la prioridad es formar pilotos al máximo nivel, como parte de un proceso integral que incluye capacitación, infraestructura y actualización doctrinaria para alcanzar la Capacidad Operativa Final”.