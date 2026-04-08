Adriana Nechevenko, la escribana que validó las escrituras de la casa de Adorni. Foto: NA

Adriana Nechevenko de Schuster, la escribana que validó las escrituras de los dos inmuebles que posee Manuel Adorni en Caballito y en un country de Exaltación de la Cruz, declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita durante más de dos horas durante la jornada de este miércoles 8 de abril. En su declaración, que forma parte de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el actual jefe de Gabinete, la escribana aseguró que “no hubo un préstamo formalizado”, lo que contradijo la declaración del funcionario sobre el supuesto crédito otorgado por dos jubiladas para que pudiera comprar la vivienda.

Adriana Nechevenko, la escribana que validó las escrituras de la casa de Adorni. Foto: NA

Nechevenko presentó toda la documentación requerida por el fiscal y sin embargo, al llegar al lugar, la escribana le adelantó a la prensa que “no iba a explicar absolutamente nada”. Paralelamente, aclaró que trabaja con Manuel Adorni desde “hace muchos años”.

Adriana Nechevenko, la escribana que validó las escrituras de la casa de Adorni. Foto: NA

Cómo continúa la causa de Manuel Adorni

Esta declaración se suma a otras medidas en la causa, como la reciente citación a las cuatro jubiladas que figuran como prestamistas del funcionario.

Manuel Adorni. Foto: Presidencia

También se confirmó que el lunes próximo deberán declarar Beatriz Viegas (72 años) y Claudia Sbabo (64 años) las dos mujeres que le habrían prestado US$200.000 al jefe de Gabinete, y que le permitió cubrir aproximadamente el 87% del valor del departamento en la calle Miró al 500.