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Trump volvió a insistir en que EEUU debería tener el control de Groenlandia: “Estoy muy decepcionado con la OTAN”

El presidente estadounidense reavivó su reclamo sobre Groenlandia durante la cumbre de la OTAN en Turquía, cuestionó a Dinamarca por la seguridad del Ártico y criticó a los aliados por su postura frente a Irán.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Trump en la cumbre de la OTAN de Turquía.
Trump en la cumbre de la OTAN de Turquía. Foto: REUTERS
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Donald Trump volvió a generar controversia durante la cumbre de la OTAN. El presidente de Estados Unidos volvió a insistir en que Groenlandia “debería estar bajo control de Estados Unidos”, una declaración que reabre un conflicto diplomático con Dinamarca y vuelve a colocar al Ártico en el centro de la disputa geopolítica entre las grandes potencias.

A su llegada a Ankara, donde se celebra la reunión anual de la Alianza Atlántica, Trump aseguró que el territorio semiautónomo danés tiene un enorme valor estratégico para la seguridad estadounidense y cuestionó la inversión que Copenhague realiza para proteger la isla.

“Groenlandia no ayuda a Dinamarca. Dinamarca realmente no gasta dinero para ayudar a Groenlandia, pero para Estados Unidos es una parte muy importante y está rodeada de barcos de China y de barcos rusos”, afirmó el mandatario ante la prensa.

Las declaraciones reviven una polémica que parecía haber quedado atrás luego de las gestiones diplomáticas impulsadas por los aliados europeos para moderar la postura de Washington sobre el territorio ártico.

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Trump en la cumbre de la OTAN de Turquía. Foto: via REUTERS

Trump vuelve a poner el foco en Groenlandia

No es la primera vez que Trump plantea la posibilidad de que Estados Unidos controle Groenlandia. A comienzos de este año incluso se negó a descartar el uso de la fuerza para lograr ese objetivo, una postura que provocó una dura reacción del gobierno danés y generó preocupación entre varios miembros de la OTAN.

En esta oportunidad, el presidente estadounidense reconoció que aquellas declaraciones deterioraron la relación con algunos aliados, aunque volvió a insistir en que la ubicación estratégica de Groenlandia resulta fundamental para la seguridad de Norteamérica, especialmente ante la creciente presencia militar de China y Rusia en el Ártico.

Nuevas críticas a los aliados de la OTAN

Las declaraciones sobre Groenlandia no fueron las únicas que marcaron su llegada a la cumbre.

Trump volvió a expresar su descontento con los socios de la OTAN por la falta de apoyo durante las operaciones militares desarrolladas junto a Israel contra Irán meses atrás.

“Estoy muy decepcionado con la OTAN”, sostuvo el mandatario, al tiempo que acusó a Europa y Canadá de haber abandonado a Estados Unidos durante ese conflicto.

Según Trump, esperaba una mayor colaboración de los aliados frente a la crisis en Medio Oriente, aunque afirmó que la respuesta fue insuficiente.

Sus palabras contrastaron con el clima que buscaban instalar los líderes de la Alianza, quienes horas antes habían anunciado un compromiso para incrementar la inversión en defensa en unos 50.000 millones de euros bajo la iniciativa denominada “NATO 3.0”.

El respaldo de Trump a Erdogan

Durante su visita a Ankara, Trump también mantuvo un encuentro con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a quien definió como “un gran amigo” y “un líder respetado en todo el mundo”.

El mandatario estadounidense elogió el papel de Turquía como anfitrión de la cumbre y aseguró que probablemente no habría asistido si la reunión se hubiera celebrado en otro país.

Trump junto a Erdogan en la cumbre de la OTAN de Turquía. Foto: via REUTERS

Erdogan recibió a Trump en el Palacio Presidencial de Beştepe con honores militares, en una ceremonia que incluyó una guardia de honor, una banda militar y salvas de cañón.

Estados Unidos analiza reincorporar a Turquía al programa F-35

Uno de los anuncios más relevantes surgidos del encuentro bilateral fue la posibilidad de que Estados Unidos permita el regreso de Turquía al programa de los cazas F-35.

Trump confirmó que su administración está evaluando esa alternativa y calificó al F-35 como “el mejor avión de combate del mundo”.

Ankara fue excluida del programa en 2019 luego de adquirir el sistema ruso de defensa antiaérea S-400, una decisión que Washington consideró incompatible con la seguridad de la tecnología militar estadounidense.

La eventual reincorporación representaría un importante cambio en la relación bilateral y podría convertirse en uno de los principales temas de negociación entre ambos gobiernos durante los próximos meses, en un contexto marcado por la creciente competencia estratégica entre Occidente, Rusia y China.

Donald TrumpGroenlandiaOTANEstados Unidos
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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