El mensaje de Patricia Bullrich tras la renuncia de Adorni a la Jefatura de Gabinete: “La confianza y la ética son dos elementos fundamentales”

La senadora habló tras la renuncia de Adorni a la Jefatura de Gabinete. Foto: Captura de pantalla

Patricia Bullrich se expresó tras la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete concretada este sábado 27 de junio. La exministra de Seguridad del Gobierno y actual jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado realizó un posteo a través de su cuenta oficial de Twitter.

La renuncia de Adorni como jefe de Gabinete se concretó luego de meses de investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito que debilitó la imagen del Gobierno. Una de las que fue crítica con el ahora exfuncionario fue Patricia Bullrich, quien lanzó un contundente mensaje en sus redes sociales.

Manuel Adorni y Patricia Bullrich. Foto: Cuenta de Twitter de Manuel Adorni

"La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo“, soltó Bullrich. La carta de renuncia de Adorni estuvo enfocada hacia el impacto de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y las “operaciones mediáticas” sobre su vida privada y su entorno familiar.

“Sos una persona íntegra y valiosa”: el mensaje de Karina Milei tras la renuncia de Manuel Adorni

La renuncia de Manuel Adorni a su cargo como Jefe de Gabinete del Gobierno Nacional se da en medio de una causa por enriquecimiento ilícito y escándalos de corrupción. El ahora ex funcionario utilizó sus redes sociales para comunicar su decisión de apartarse del gobierno de La Libertad Avanza y, pocos minutos después, Karina Milei compartió la publicación apoyando la resolución del ex Vocero Presidencial.

En su mensaje, lo calificó como una persona “íntegra, valiosa y muy querida”. Además, agradeció el trabajo realizado a partir de la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023 y por “defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven“.

Por otra parte, la Secretaria General de la Presidencia se refirió a la situación que el exjefe de Gabinete estaba atravesando. Esta semana, diputados de la oposición habían pedido su interpelación, aunque a último momento la Cámara no dio quórum para poder llevar a cabo la acción.