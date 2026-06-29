Javier Milei canceló su viaje a la cumbre del Mercosur para supervisar el traspaso en la Jefatura de Gabinete

Javier Milei estará presente en la jura de Diego Santilli como jefe de Gabinete. Foto: Presidencia

Javier Milei no participará de la cumbre del Mercosur: suspendió su viaje a Paraguay previsto para este martes 30 de junio y permanecerá en Buenos Aires. El motivo de la suspensión se da en que el presidente quiere supervisar la transición en el Gabinete junto a Diego Santilli y su equipo.

La decisión fue motivada principalmente por los preparativos del acto de jura de Santilli como nuevo coordinador de ministros en lugar de Manuel Adorni, el cual está programado para mañana en el Salón Blanco de Casa Rosada, a las 17.30.

En lugar de Milei, trascendió que será el canciller Pablo Quirno quien represente a la Argentina en el encuentro de Asunción. El funcionario ya se encuentra en el país vecino desde la mañana de este lunes para participar de un encuentro con los ministros de Relaciones Exteriores del bloque.

Javier Milei estará presente en la jura de Diego Santilli como jefe de Gabinete. Foto: X @JMILEI

Milei se reunió con Flávio Bolsonaro

Horas antes de la cumbre, el presidente recibió este lunes en la Quinta de Olivos al senador brasileño Flávio Bolsonaro, uno de los principales referentes de la oposición en su país y candidato presidencial para las elecciones de octubre.

Tras el encuentro, el jefe de Estado argentino ratificó públicamente su respaldo al dirigente brasileño a través de sus redes sociales. “Se viene la marea azul para Brasil de la mano de Flavio Bolsonaro. VLLC!”, escribió Milei, dejando en claro su alineamiento político con el espacio que lidera el expresidente Jair Bolsonaro.

La reunión se produjo en la antesala del encuentro de líderes del Mercosur que tendrá lugar este martes en Asunción, donde se esperaba que Milei y Lula da Silva vuelvan a compartir un mismo escenario en medio de una relación bilateral marcada por las diferencias ideológicas y la falta de diálogo político.

El Presidente Javier Milei junto al senador y candidato a presidente de la República Federativa de Brasil, Flávio Bolsonaro. Foto: Presidencia

Diego Santilli: “El liderazgo hoy es claramente de Javier Milei”

El flamante jefe de Gabinete sostuvo que "el gobierno de Javier Milei es el más reformista de la historia" y recalcó que en la Argentina de hoy “el liderazgo es claramente de Javier Milei” y por eso le gustaría “que sea reelecto”.

“Milei es el presidente más reformista de la historia, pero hay que seguir adelante porque las reformas implican desarrollo, crecimiento y consolidar lo que venimos haciendo”, manifestó Santilli.

“Estoy convencido que tiene que ser el primer Presidente no peronista que reelija, para continuar con el camino que lleva a una Argentina que se desarrolle ininterrumpidamente”, enfatizó.

El funcionario, que asumirá oficialmente mañana a las 16, dijo en declaraciones a una radio porteña que dialogó ayer telefónicamente, antes de hablar con Milei, con el ex presidente Mauricio Macri, pero recalcó que “el liderazgo es claramente del actual mandatario”.

“Cuando hablé con Mauricio Macri todavía no tenía el ofrecimiento del Presidente (para ser jefe de Gabinete) y conversar es parte del rol que tengo, pero la verdad es que no hablaba hace bastante con Macri”, explicó.

Por otra parte, en diálogo con la señal de noticias A24 aseguró que la actual gestión de Gobierno “es una oportunidad única para la Argentina” que merece da la reelección al mandatario el año próximo.

“El esfuerzo que estamos haciendo los argentinos tiene que valer la pena, está empezando a valer la pena en todos los segmentos, por eso es clave seguir con este camino”, subrayó.

Santilli puntualizó que para esto el Gobierno cuenta con “un Gabinete muy potente, muy profesional en todas las áreas”, que sigue “trabajando para que las reformas que el Presidente sueña y quiere sigan adelante”.

Dijo que estas reformas son imprescindibles “para que la Argentina crezca de acá a 20, 30 o 40 años” y, a modo de ejemplo, mencionó que “la inflación empezó a bajar nuevamente, en abril a 2,6%, y en mayo a 2 1%, y si Dios quiere junio seguirá con esta tendencia”.