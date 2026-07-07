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Cierra su última planta en la Argentina el Grupo Dass, fabricante de Nike y Adidas: 150 trabajadores fueron despedidos

Se trata de a fábrica ubicada en Eldorado, Misiones. Prevé el cierre de puertas para antes de fin de julio.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Planta del Grupo Dass en Eldorado, Misiones.
Planta del Grupo Dass en Eldorado, Misiones. Foto: X
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El Grupo Dass, la firma que se encarga de fabricar productos para Nike y Adidas, anunció el cierre de su última planta en la Argentina, ubicada en Eldorado, Misiones.

Con el cierre, se produjo el despido de los 150 trabajadores que permanecían pese a la baja de producción por la crisis de consumo.

Planta del Grupo Dass en Eldorado, Misiones.
Planta del Grupo Dass en Eldorado, Misiones. Foto: X

La empresa comunicó al sindicato del sector que la producción terminará entre el 17 y el 25 de julio, y garantizó el pago del 100% de las indemnizaciones correspondientes.

La apertura de las importaciones hizo que sea más rentable traer los productos desde el exterior que producirlos en nuestro país.

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Planta del Grupo Dass en Eldorado, Misiones.
Planta del Grupo Dass en Eldorado, Misiones. Foto: X

Además, la baja del consumo de los productos de Nike y Adidas, las dos marcas para las que Dass producía en Eldorado, hizo un combo fatal para el futuro de la planta.

Pese a este cierre, la firma continuará en el país como representante e importador de Fila, Umbro y Asics y concentrará su actividad en las funciones comerciales y logísticas en Coronel Suárez y Cañuelas.

Cierre de plantaMisionesCrisis económicaNikeAdidas
Matias Greisert
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