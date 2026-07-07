Cierra su última planta en la Argentina el Grupo Dass, fabricante de Nike y Adidas: 150 trabajadores fueron despedidos

Planta del Grupo Dass en Eldorado, Misiones. Foto: X

El Grupo Dass, la firma que se encarga de fabricar productos para Nike y Adidas, anunció el cierre de su última planta en la Argentina, ubicada en Eldorado, Misiones.

Con el cierre, se produjo el despido de los 150 trabajadores que permanecían pese a la baja de producción por la crisis de consumo.

Planta del Grupo Dass en Eldorado, Misiones. Foto: X

La empresa comunicó al sindicato del sector que la producción terminará entre el 17 y el 25 de julio, y garantizó el pago del 100% de las indemnizaciones correspondientes.

La apertura de las importaciones hizo que sea más rentable traer los productos desde el exterior que producirlos en nuestro país.

Planta del Grupo Dass en Eldorado, Misiones. Foto: X

Además, la baja del consumo de los productos de Nike y Adidas, las dos marcas para las que Dass producía en Eldorado, hizo un combo fatal para el futuro de la planta.

Pese a este cierre, la firma continuará en el país como representante e importador de Fila, Umbro y Asics y concentrará su actividad en las funciones comerciales y logísticas en Coronel Suárez y Cañuelas.