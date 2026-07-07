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Expensas impagables: la morosidad se mantiene alta y preocupa a los consorcios

El informe de Octavo Piso indicó que la morosidad no solo da en consorcios de edificios, también en barrios cerrados.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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También hubo atrasos del pago de las expensas en barrios cerrados.
También hubo atrasos del pago de las expensas en barrios cerrados. Foto: El Comodorense
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El aumento en la morosidad es preocupante. De acuerdo al Centro de Economía Política Argentina (CEPA) más de 5 millones de personas no pudieron pagar sus deudas en mayo de 2026 de manera regular. Ahora bien, el problema no se encuentra únicamente en el sistema bancario. El atraso de pagos de las expensas también es un tema que preocupa.

Según la consultora Octavo Piso, se mantuvo en un 17% y si bien durante el mismo período pero del año pasado había sido de 18%, el nivel de mora sigue siendo alarmante. Y esto ocurre no solo en consorcios de edificios sino también en barrios cerrados.

El fundador de la consultora, Diego Spada, sostuvo que “la cobrabilidad sigue siendo un desafío coyuntural para la administración de propiedades en la Argentina”, por eso, más allá de la estabilidad del número final, la situación no deja de ser inquietante para los consorcios.

El nivel de de morosidad en expensas se mantuvo en el 17%. Foto: Perfil

Para Spada, el porcentaje de atraso en el pago de expensas se mantuvo en ese nivel debido a un conjunto de medidas que se llevaron a cabo desde las administraciones y que tienen que ver con:

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  • Recordatorio de pagos
  • Seguimiento deudas
  • Regularización de saldos pendientes
  • Incorporación de herramientas digitales para el cobro de las mismas

La evolución de la morosidad en expensas del 2026

El informe fue realizado en 200 mil unidades funcionales dentro del período de enero a mayo de 2026. Los expertos sostienen que el nivel de mora en expensas se ha mantenido estable, ya que en febrero fue del 17,70%, en marzo del 16,83%, en abril del 16,80% y en mayo fue del 16,56%.

La consultora también sumó en su análisis valores de expensas en CABA. Por ejemplo, una persona que vive en un edificio sin amenities en promedio hoy debe pagar $213.240. En tanto, en un edificio premium, las expensas pueden irse a una cifra de $263.720.

7 millones de personas ya no pueden recibir un crédito debido a su endeudamiento

A principios de julio también se conoció un informe de la consultora 1816 que confirmó que ya 7 millones de personas en la Argentina no están en condiciones de recibir un crédito bancario. Esto se debe al exponencial crecimiento del endeudamiento familiar que se viene registrando desde hace meses. De hecho, en mayo se evidenció un alza del 12,7%.

4 de cada 10 deudores son jóvenes de menos de 35 años. Foto: Magnific

El análisis se realizó con la base de datos de la Central de Deudores del Banco Central, que también brindó un dato sobre la edad de una gran parte de los deudores. 4 de 10 personas que presentan irregularidad en sus pagos son jóvenes menores de 35 años que tienen préstamos activos tanto con entidades financieras como en billeteras virtuales.

ExpensasDeudaEdificioBarrios cerrados
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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