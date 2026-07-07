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Alerta en Nueva York: evacuaron un edificio en Manhattan por el riesgo de un posible derrumbe

Se trata de un rascacielos en obras en plena ciudad norteamericana. La rápida tarea de los bomberos evitó una tragedia.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Evacuación de edificio en Nueva York por riesgo de derrumbe.
Evacuación de edificio en Nueva York por riesgo de derrumbe. Foto: via REUTERS
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El edificio en obra debió ser evacuado en Manhattan, Nueva York, luego de que los servicios de emergencia detectaran “dos columnas estructurales curvadas” que continúan “moviéndose”, provocando un gran riesgo de derrumbre.

El rascacielos de 37 pisos en el número 235 de la calle 42 es un antiguo edificio de oficinas que está siendo reformado para ser utilizado como viviendas, y hoy empezó a mostrar “problemas estructurales”, indicaron representantes del Departamento de Bomberos en una conferencia de prensa.

La jefa de Incendios, Lillian Bonsignore, y el jefe del Departamento, John Esposito, afirmaron que los efectivos respondieron a llamadas de emergencia porque caían ladrillos del edificio a las 8 de la mañana, comprobaron que estaba “inestable” y comenzaron las evacuaciones.

Evacuación de edificio en Nueva York por riesgo de derrumbe.
Evacuación de edificio en Nueva York por riesgo de derrumbe. Foto: via REUTERS

Esposito especificó que las vigas de acero del edificio “comenzaron a curvarse y desviarse del peso”, por lo que se estableció un perímetro de “amenaza de derrumbe” y fueron evacuados ese y otros edificios cercanos.

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“El edificio ha continuado moviéndose desde que estamos en el lugar”, agregó. Los efectivos usan “herramientas especializadas” que detectan movimientos “de centímetros o fracciones de pulgada”, lo que significa que “aún es peligroso”.

El alcalde, Zohran Mamdani, dijo que “la situación es extremadamente seria” y evoluciona “minuto a minuto”, por lo que las autoridades han precintado la zona hasta que se considere segura.

Evacuación de edificio en Nueva York por riesgo de derrumbe.
Evacuación de edificio en Nueva York por riesgo de derrumbe. Foto: via REUTERS

El jefe del Departamento de Edificios, Ahmed Tigano, divulgó que los problemas estructurales se localizan en el piso 21, con dos columnas estructurales “curvadas”, así como “múltiples grietas y suelos hundiéndose”.

Tigano explicó que unos 150 efectivos de emergencia y especializados, utilizando también drones, evalúan si hay más movimientos, y el siguiente paso es que entren en el interior para llevar maquinaria, “apuntalar ese piso” y buscar otros “puntos débiles” que necesitan refuerzo.

Las obras habían pasado las revisiones y obtenido las aprobaciones pertinentes en los dos últimos años para la conversión de oficinas a espacio residencial, incluyendo la construcción de once nuevos pisos sobre una parte del edificio, sin superar la altura máxima de 37, destacó Tigano.

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