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El mensaje de Javier Milei tras el agónico triunfo de la Selección Argentina ante Egipto: “Que manera de sufrir”

El presidente argentino se expresó a través de sus redes sociales oficiales luego del pase de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El jefe de Estado lo hizo a través de sus redes sociales.
El jefe de Estado lo hizo a través de sus redes sociales. Foto: Oficina del Presidente y Reuters
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Javier Milei utilizó sus redes sociales para expresar su alegría tras el agónico triunfo de la Selección Argentina por 3 a 2 frente a Egipto que lo catapultó a los cuartos de final del Mundial 2026. El presidente argentino publicó un mensaje en sintonía con la épica que cosechó el combinado de Lionel Scaloni,.

La Selección Argentina logró un agónico triunfo ante Egipto. El equipo iba perdiendo 2 a 0 y a falta de poco más de diez minutos para el final, logró darlo vuelta con goles de Cuti Romero, Messi y Enzo Fernández.

En este marco, el presidente Javier Milei realizó un posteo a través de su cuenta oficial de Twitter. “¡Vamos Argentina carajo! Que manera de sufrir LRPMQLRMP...“, expresó el jefe de Estado, quien se limitó a poner las iniciales de un insulto de catársis tras la victoria.

El mensaje de Milei coincidió en una jornada política de anuncios por parte del vocero presidencial Adrián Ravier. Horas antes del partido de la Selección Argentina, brindó una serie de anuncios vinculados al plan económico anunciado por Luis Caputo este lunes.

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“Vikingo, sos un gigante”: Javier Milei celebró la eliminación de Brasil en el Mundial con un guiño a Haaland

El presidente Javier Milei expresó su pasión por el fútbol en las redes sociales y esta vez lo hizo tras uno de los resultados más impactantes del Mundial 2026: la victoria de Noruega sobre Brasil en los octavos de final. El mandatario compartió una imagen de una camiseta del Manchester City firmada por los integrantes del plantel y destacó especialmente el autógrafo de Erling Haaland, autor de un doblete decisivo para la clasificación del conjunto europeo.

A través de su cuenta oficial, Milei publicó la fotografía de la camiseta enmarcada y llamó la atención sobre un detalle en particular. “Miren la firma del lado derecho que se acompaña con el número 9”, escribió junto a la imagen. Luego, dedicó un mensaje al delantero noruego, una de las grandes figuras del fútbol mundial: “Vikingo sos un gigante”.

La publicación llegó pocas horas después de que Noruega sorprendiera al eliminar a Brasil con un triunfo que significó la primera despedida de la Canarinha en octavos de final de un Mundial desde 1990.

Javier MileiGobiernoSelección ArgentinaMundial 2026
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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