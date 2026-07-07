Estados Unidos lanzó ataques contra Irán tras acusarlo de agredir barcos petroleros en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos acusa a Irán de atacar petroleros en el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (Centcom) comenzaron este martes una serie de ataques contra Irán en respuesta a las agresiones iraníes contra tres embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz, según informó el mando militar estadounidense.

“Las acciones de Irán fueron injustificadas, peligrosas y una clara violación del alto el fuego”, afirmó Centcom en su cuenta de X, en la que acusó a Teherán de atacar barcos comerciales tripulados por “civiles inocentes” en una vía marítima internacional.

Estados Unidos detalló que las operaciones buscan “imponer costes elevados” a Irán por los ataques contra la navegación comercial y enmarcaron sus operativos como una respuesta a cualquier acción que consideren una violación al acuerdo alcanzado hace unas semanas.

Crece la tensión en Medio Oriente

Los nuevos ataques se producen en un momento de creciente tensión entre Estados Unidos e Irán, pese al alto el fuego alcanzado entre ambos países, con el estrecho de Ormuz convertido en un foco de disputa por su importancia para el transporte mundial de petróleo y gas.

Según las autoridades estadounidenses, Teherán atacó en las últimas horas a tres embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz, entre ellas un buque gasero de bandera qatarí y un petrolero saudí, en incidentes que provocaron daños materiales pero no dejaron víctimas entre las tripulaciones.

Qatar y Arabia Saudita responsabilizaron a Irán por los ataques y denunciaron que ponen en riesgo la seguridad de la navegación internacional y el suministro energético.

La escalada llevó a Washington a retirar el alivio temporal concedido a la República Islámica como parte del marco de entendimiento alcanzado en junio, que había permitido determinadas operaciones relacionadas con el petróleo iraní.

Estados Unidos acusa a Irán de atacar petroleros en el estrecho de Ormuz. Foto: via REUTERS

El Departamento del Tesoro revocó la Licencia General X, emitida el 21 de junio, y la sustituyó por la X1, eliminando la autorización previa para esas actividades y estableciendo el proceso de cierre ordenado de las operaciones ya permitidas.

Irán condiciona las negociaciones con Estados Unidos

El gobierno iraní advirtió este martes que no iniciará las negociaciones para un acuerdo definitivo con Washington mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, continúe lanzando amenazas militares contra la República Islámica.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchí, respondió a las recientes declaraciones del mandatario republicano con un mensaje publicado en la red social X, en el que recordó que el Memorando de Entendimiento firmado entre ambos países establece condiciones claras para avanzar hacia un pacto de largo plazo.

“El párrafo 13 del Memorando de Entendimiento es claro: las negociaciones sobre el acuerdo final no comenzarán mientras continúen las amenazas. Respeten su firma”, escribió el canciller iraní, acompañando el mensaje con una imagen de la multitudinaria procesión fúnebre del fallecido líder supremo Alí Jamenei en Teherán.

Araqchí sostuvo además que tanto el pueblo iraní como las Fuerzas Armadas “no se dejarán intimidar por ninguna amenaza”, en una demostración de unidad nacional tras el asesinato del histórico dirigente iraní.