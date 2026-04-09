Javier Milei viajará a Israel a fines de abril para celebrar el Día de la Independencia israelí
El presidente participará del evento que se realizará entre el 19 y el 22 del corriente mes. La noticia fue informada por la AJN (Agencia Judía de Noticias).
Javier Milei viajará a Israel, donde permanecerá entre el 19 y el 22 de abril, para participar en los actos por el Día de la Independencia israelí.
El presidente fue invitado a participar en la tradicional ceremonia de encendido de antorchas, que está pautada para el 21 de abril.
Será la tercera visita oficial del jefe de Estado argentino a Israel, luego de sus estadías de principios de 2024 y de junio de 2025, en el marco del fuerte alineamiento geopolítico con el país hebreo y con los Estados Unidos.
De hecho, recientemente, el líder argentino se autocalificó como “el presidente más sionista del mundo”.
Israel también invitó a Donald Trump al encendido de antorchas y a la entrega del Premio Israel por la paz, tras el alto el fuego alcanzado con Irán.