Javier Milei Foto: NA

Javier Milei viajará a Israel, donde permanecerá entre el 19 y el 22 de abril, para participar en los actos por el Día de la Independencia israelí.

El presidente fue invitado a participar en la tradicional ceremonia de encendido de antorchas, que está pautada para el 21 de abril.

Será la tercera visita oficial del jefe de Estado argentino a Israel, luego de sus estadías de principios de 2024 y de junio de 2025, en el marco del fuerte alineamiento geopolítico con el país hebreo y con los Estados Unidos.

De hecho, recientemente, el líder argentino se autocalificó como “el presidente más sionista del mundo”.

El presidente argentino Javier Milei visita el Muro de los Lamentos, Jerusalén, Israel

Israel también invitó a Donald Trump al encendido de antorchas y a la entrega del Premio Israel por la paz, tras el alto el fuego alcanzado con Irán.