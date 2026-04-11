Es senadora electa por Río Negro de La Libertad Avanza. Foto: Noticias Río Negro

La directora del colegio secundario Estación Limay, en la provincia de Río Negro, denunció que el hijo de la diputada de la Libertad Avanza, Lorena Villaverde, amenazó de muerte a sus compañeros. Por este motivo, la fiscalía de turno dispuso las medidas de seguridad correspondientes.

El caso fue derivado a la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, que ya comenzó su intervención, teniendo en cuenta que el implicado es menor de edad. Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la mujer radicó la denuncia en la Comisaría 4° de Cipolletti luego de que el alumno de segundo año haya advertido a los estudiantes que concurriría a la escuela con un arma para matarlos.

La Fiscalía N°1 a cargo de Eugenia Vallejos solicitó al establecimiento que implemente medidas de prevención y seguridad: “Se dio inmediata intervención a a organismos de prevención correspondientes, entre ellos la Policía, y a los organismos proteccionales como SENAF y la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes”, indicaron los voceros de la investigación a Noticias Argentinas.

Al mismo tiempo, señalaron que el menor de edad no es punible. Cabe destacar que este viernes 10 de abril hubo clases y el adolescente no concurrió a la escuela durante el proceso. En paralelo, la Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes mantuvo un encuentro con el adolescente y su grupo familiar que se extendió durante gran parte de la jornada, con el objetivo de interiorizarse sobre el contexto, conocer su historia personal y relevar la red familiar y profesional de contención existente.

En ese marco, se mencionaron situaciones de bullying, motivo por el cual la Defensoría instará a la institución educativa a trabajar de manera institucional. El Ministerio Público subrayó que “en este tipo de casos rige el principio de reserva de identidad. En relación a niñas, niños y adolescentes víctimas o presuntamente involucrados en hechos delictivos, toda publicación -periodística o de cualquier otra índole- debe evitarse la difusión de datos que permitan su identificación, ya sea de manera directa o indirecta”. Por su parte, efectivos de la Policía de Río Negro custodiaron las inmediaciones del colegio, mientras que un grupo de padres se autoconvocó para reclamar intervención frente a esta situación.