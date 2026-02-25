CGT Foto: NA

La mesa chica de la CGT se reunirá este miércoles para tomar posición ante el tratamiento de la reforma laboral del viernes próximo y definir nuevas medidas de fuerza, en medio de un clima de creciente malestar entre las organizaciones de trabajadores por el avance de esa norma.

Según fuentes sindicales, el encuentro fue convocado por los triunviros Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello a las 15 en la sede de UPCN, en el microcentro porteño, donde al anfitrión Andrés Rodríguez, jefe de los estatales, suele hacer de árbitro entre las diferentes posturas.

Mientras tanto, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), un nuevo nucleamiento con gremios de posición más dura, convocó en las últimas horas a una movilización para el viernes desde las 12, cuando el Senado trate la reforma laboral, a la que se sumará además un paro nacional de ATE.

ATE integra el FreSu junto a la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y las dos fracciones de la CTA, entre otras organizaciones.

Posibles medidas

Ante la presión de este sector y de las propias bases, los dirigentes cegetistas no descartan definir este miércoles nuevas medidas de fuerza después del paro general que concretaron el jueves 19 de febrero último, el cuarto en la era de Javier Milei.

En la CGT tienen claro que, de aprobarse la reforma, tal y como se descuenta, se buscará hacerle pagar el “costo político” a los senadores que voten a favor, sobre todo a los que provengan del peronismo.

También se preparan otras alternativas como “accionar en tribunales” contra los capítulos de la reforma que la CGT considera inconstitucionales, como el impedimento del derecho a huelga, entre otros.

Se logró dictamen para tratar la Reforma Laboral en el Senado. Foto: Prensa Senado

Mientras tanto, la interna sindical sigue abierta. Las diferencias entre quienes impulsan medidas de confrontación directa —como paros y movilizaciones masivas— y quienes prefieren una combinación de presión política y litigio judicial reflejan la heterogeneidad de la CGT. Aun así, todas las corrientes coinciden en que, de ser aprobada la reforma, buscarán responsabilizar políticamente a los senadores que acompañen el proyecto, particularmente aquellos provenientes del peronismo.

En este escenario, la reunión del miércoles se vuelve clave para definir la hoja de ruta del movimiento obrero ante lo que consideran un punto de inflexión en materia de derechos laborales. Entre la presión de las bases, las diferencias internas y un escenario legislativo adverso, la CGT se prepara para ingresar en una nueva etapa de disputa política y judicial que marcará el rumbo de su estrategia en los próximos meses.