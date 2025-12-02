Tras el freno a su jura en el Senado, Lorena Villaverde retiró su renuncia como diputada

La legisladora de La Libertad Avanza decidió permanecer en la Cámara baja luego de que la oposición trabara su diploma. El revés tiene que ver con su causa vinculada al narcotráfico en EEUU.

Lorena Villaverde en el Congreso. Foto: NA

Lorena Villaverde, diputada de La Libertad Avanza, quien no pudo jurar el viernes pasado como senadora por impugnaciones a su pliego a raíz de consideraciones éticas vinculadas a causas judiciales por narcotráfico, retiró la renuncia que había formalizado a su actual banca y podría continuar en su actual cargo hasta concluir el mandato en 2027.

En un breve escrito dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la legisladora libertaria señaló que “por medio de la presente, se solicita que se retire la nota por la cual renunciaba a mi cargo de Diputada Nacional”.

Retiro de la renuncia de Lorena Villaverde a su banca en Diputados. Foto: NA

Villaverde se había hecho presente el viernes pasado en la sesión preparatoria del Senado pero debió abandonar el recinto luego de que las fuerzas políticas llegaran a un acuerdo para remitir el pliego a comisión para discutir allí la habilidad o inhabilidad moral de la rionegrina para ejercer el cargo de senadora.

El caso por el que se impugnó su jura

La diputada nacional fue impugnada por sus vínculos con Fred Machado, el empresario vinculado al narcotráfico y extraditado a Estados Unidos que financió la campaña de José Luis Espert.

Es senadora electa por Río Negro de La Libertad Avanza. Foto: Noticias Río Negro

Además, Villaverde había sido detenida en el 2002 en el Estado de Florida cuando intentaba ingresar a Estados Unidos un kilo de cocaína.

Uno de sus mayores detractores es Martín Soria, el ex intendente de General Roca que desde hace dos años viene machacando en el recinto de la Cámara de Diputados sobre los supuestos nexos de Villaverde con el negocio del narcotráfico.