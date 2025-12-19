Embargaron el sueldo y el medio aguinaldo de la diputada Lorena Villaverde por irregularidades en la venta de terrenos en Las Grutas

La legisladora de La Libertad Avanza es investigada por no cumplir con la entrega de terrenos en Río Negro. El embargo alcanza los 40 millones y medio de pesos.

Lorena Villaverde. Foto: NA

Santiago Morán, juez titular de la Unidad Jurisdiccional Civil 3 de Bariloche, ordenó el embargo preventivo del sueldo y el medio aguinaldo de la diputada por La Libertad Avanza, Lorena Villaverde.

La medida se tomó en el marco de una demanda por daños y perjuicios derivada del incumplimiento en la entrega de un terreno en Las Grutas.

Las Grutas, playa, costa atlántica

El embargo busca cubrir la suma de $40,5 millones reclamada por un damnificado que asegura haber pagado un lote mediante un boleto de compraventa con firmas certificadas sin haber recibido nunca la posesión del inmueble.

Detalles de la demanda

La demanda hace referencia al loteo “Tajamar”, ubicado en Las Grutas, donde se comercializaron terrenos en cuotas durante 2020.

Es senadora electa por Río Negro de La Libertad Avanza. Foto: Noticias Río Negro

En expedientes similares, Villaverde alegó que las demoras en la entrega de infraestructura fueron consecuencia de las restricciones impuestas durante la pandemia.

Además, existe otro expediente en San Antonio Oeste donde se reclama un resarcimiento de $100 millones por una situación idéntica.