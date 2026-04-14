Colectivos. Foto: NA

El Gobierno retoma las negociaciones con las empresas del servicio de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El objetivo central de la cita, pautada para las 11 de la mañana de este martes 14 en la Secretaría de Transporte, será debatir “una reestructuración integral del sistema” que permita destrabar la crisis que atraviesa el sector.

De la jornada participarán los directivos de las cinco entidades empresariales tratándose de AAETA, CEUTUPBA, CTPBA, CETUBA y CEAP. Los mismos integrarán una mesa técnica diseñada para proyectar la reorganización del sistema y en las variantes de pago de la deuda por subsidios que el Estado mantiene con las firmas, una cifra que ya ronda los $120.000 millones.

La intención es destrabar el conflicto económico en medio de la crisis del sector. Foto: Secretaría de Transporte

Este encuentro representa el segundo acercamiento formal con el secretario de Transporte, Fernando Herrmann, luego de que el conflicto escalara y provocara una merma sensible en las frecuencias de las unidades en el AMBA. Cabe resaltar que el gobierno de Javier Milei enfrenta una encrucijada económica para normalizar el servicio: por un lado, incrementar los subsidios choca de frente con el objetivo de déficit cero y el recorte del gasto público; por el otro, autorizar un nuevo tarifazo en el boleto impactaría de lleno en la inflación y golpearía aún más el poder adquisitivo de los usuarios.

Mientras tanto, en la jornada del lunes 13, las cámaras se reunieron con funcionarios de la provincia de Buenos Aires. Tras el encuentro, se pactó trabajar en “un esquema que priorice el cuidado de las fuentes de trabajo”, mientras el Ministerio de Transporte bonaerense termina de pulir la estructura de costos para el periodo mayo-agosto.

El reclamo de las cámaras empresarias de colectivos al Gobierno

El punto de mayor fricción radica en el desfasaje de los insumos básicos. Las empresas exigen que la Nación modifique la estructura de precios y subsidios argumentando que la base de cálculo actual quedó obsoleta.

En la última actualización, el Gobierno fijó el gasoil en $1744,15 por litro, pero hoy el mercado lo sitúa en $1915, lo que representa un salto del 9,8%. Según trascendió a través de TN, las cámaras empresarias buscarán opciones para mitigar este incremento que ya suma más del 25% en apenas 30 días, además de insistir en un plan de pagos para la deuda de Nación.

Qué pasa con los colectivos Foto: NA

Pese al crítico panorama, las cámaras empresarias (exceptuando una) emitieron un comunicado tras la reunión inicial con el secretario de Transporte Herrmann. “Las empresas seguirán sosteniendo el servicio con el máximo esfuerzo posible, aun operando en condiciones económicas y financieras extremadamente limitadas, con el único objetivo de no afectar aún más a los usuarios”, aclararon.