Libro La Huella Democrática Foto: Prensa La Huella Democrática

Jesús Rodríguez y Alejandro Garvie presentan el libro "La huella democrática: política y economía en el período 1983-1989″.

El ensayo, ahora convertido en libro, fue premiado en 2025 por la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. El jurado estuvo integrado por Martín Farrell, Ana María Mustapic y Horacio Jaunarena.

La huella democrática recorre el período inicial de la democracia argentina, instaurada en 1983, para analizar qué decisiones, acuerdos y ausencias explican la trayectoria económica del país en comparación con sus vecinos de la región.

El libro, editado por Eudeba, cuenta con los prólogos de Natalio Botana y Pablo Gerchunoff.

Jesús Rodríguez

Su presentacion en la Feria del Libro será el próximo lunes 27 de abril a las 17.