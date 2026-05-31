Agenda Parlamentaria: La Libertad Avanza buscará esta semana un acuerdo para sesionar y aprobar fondos buitre, propiedad privada y pliegos. Foto: X @wadodecorrido

La Libertad Avanza (LLA) buscará un acuerdo con los bloques dialoguistas para sesionar este jueves, a fin de aprobar el pago a fondos buitre, el proyecto de propiedad privada y unos 70 pliegos judiciales, luego de la grieta que se abrió por la decisión Gobierno de vetar la postulación de la jueza Verónica Michelli.

El oficialismo comandando por Patricia Bullrich ya tenía acordado hasta el miércoles sesionar este jueves 4 de Junio para votar dos iniciativas, y avalar a 73 candidatos a jueces, defensores y fiscales, pero la movida del oficialismo contra Michelli puso en duda que se traten las designaciones en la justicia.

Agenda Parlamentaria: La Libertad Avanza buscará esta semana un acuerdo para sesionar y aprobar fondos buitre, propiedad privada y pliegos. Foto: Pato Daniele

Por ese motivo, el temario definitivo de la sesión será motivo de intensas negociaciones y se terminará de definir en la reunión de Labor Parlamentaria del miércoles, según admitieron fuentes parlamentarias.

Los opositores respaldan el pedido del Gobierno para pagar a dos fondos buitre y el dictamen sobre “inviolabilidad de propiedad privada”.

Pliegos

El Senado ya puede tratar 73 pliegos a la justicia de los 77 candidatos propuestos por el Gobierno, y solo están en duda, ademas de Michelli, las postulaciones de los jueces para integrar el Tribunal del Fuero Penal Económico de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania, y de Juan Manuel Mejuto -cercano a Justicia Legítima- candidato a la a Cámara en lo Criminal y Correccional de Capital.

De todos modos, la controversia entre libertarios y dialoguistas está centrada en el pliego de Michelli, luego que el gobierno vetó su postulación por ser cuñada de Alconada Mon, el periodista que investigó los casos de Libra y las denuncias de corrupción en Andis.

Fondos buitre

El oficialismo quiere tratar Producto del acuerdo de conciliación entre las partes alcanzado en la Justicia norteamericana, que incluye una quita en las sumas adeudadas cercana al 30%, se definió que el Estado argentino deberá abonarle 67 millones de dólares a la firma “Bainbridge Ltd.” y 104 millones de dólares al grupo de holdouts encabezado por “Attestor Value Master Fund LP.”, lo que hace a un total de 171 millones de pesos.

Estos fondos integran el grupo de los últimos holdouts con reclamos activos que no adhirieron a los canjes de deuda que se ejecutaron tras el default (cesación de pagos) declarado a fines de 2001.

Propiedad privada

El proyecto de propiedad privada elimina los topes para permitir que los extranjeros compren tierras, reforma la ley de desalojos, expropiaciones y del manejo del fuego.

En el caso de de las tierras, se eliminan los topes para que empresarios extranjeros puedan comprar terrenos, pero deja en manos de las provincias la potestad de aprobar esa venta.

En cuanto a la ley de desalojos se distinguió entre usurpadores donde allí se aplicará el criterio de juicio sumarísimo para desalojar esa vivienda o terreno, y aquellos que se demoraron en el pago de sus obligaciones donde se establecerá un plazo de 10 días para intimar al moroso, en lugar de cinco como proponía el Gobierno.

En cuanto a los cambios en la ley del Manejo del Fuego, Bullrich detalló que “el objetivo de esta ley es buscar un acuerdo entre las propuestas que trajeron distintos expertos y los bloques, salir de una visión centralista y, como se hizo con Glaciares, dejar a las provincias decidir de acuerdo a la realidad y potestad de cada provincia”.