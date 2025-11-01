Alberto Fernández cuestionó a Cristina Kirchner y recordó que nunca la reconoció como su “jefa política”

El expresidente de la Nación se refirió a quien fue su vicepresidenta entre 2019 y 2023. Alberto mencionó que “algún día” revelará lo que ocurrió entre ambos.

Cristina Kirchner y Alberto Fernández, Gobierno, NA

Alberto Fernández se refirió a la ruptura que tuvo con Cristina Kirchner durante su mandato. El expresidente de la Nación adelantó que “algún día” revelará lo que ocurrió con quien fue su vicepresidenta entre 2019 y 2023, además de que aclaró que nunca la vio como su “jefa política”.

Además, no compartió la mirada de CFK con respecto a las elecciones 2025, ya que mencionó que “pretender echarle la culpa” al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por la derrota electoral es “complicado”.

Cristina Kirchner y Alberto Fernández, Gobierno, NA

“Este resultado se da como consecuencia de una serie de realidades que hay que analizar con mucho cuidado para no equivocarnos. Nos venimos equivocando hace mucho tiempo”, reconoció el exmandatario.

Durante una entrevista, marcó que actualmente al peronismo le cuesta conectar con la sociedad, y que el desafío pasa por “no buscar culpables para sostener la unidad”.

En ese sentido, advirtió que “nos cuesta comprender la demanda, nadie se salva; no estamos logrando interpelar”, y agregó que “me extraña mucho que el peronismo, que nació en la calle, le tenga tanto miedo a escuchar a la gente”.

Axel Kicillof y Alberto Fernández

Respecto a Kicillof, pidió respeto y respaldo: “Pretender decir que la culpa es de Kicillof es complicado. El gobernador garantizó el triunfo en Buenos Aires. Cargarle la culpa a Axel es una enormidad; estamos lastimando a un proyecto de presidente”.

Además, defendió el papel de los jefes comunales, en declaraciones a AM 750: “Los intendentes son grandes funcionarios cuando se los convoca. Hay que dejar de maltratarlos, no son soldaditos sino dirigentes políticos”.

Fernández llamó a una renovación generacional dentro del peronismo, al remarcar: “Debe aparecer una generación de reemplazo, entre los reemplazados estoy yo. El peronismo necesita una nueva juventud con autonomía de lo que vivimos los últimos 20 años”.

Qué dijo Alberto Fernández sobre Cristina Kirchner

Sobre su relación con Cristina Kirchner, expresó: “Nunca reconocí a Cristina como jefa política, el único jefe político que tuve fue Néstor. Nunca fui desleal, la lealtad también está en decirle que está equivocada. Aún cuando estuve alejado, siempre luché por su inocencia”.

Y sumó una frase que resume su visión del presente político: “Con Cristina definitivamente no alcanza, pero hace falta. La unidad es necesaria, pero no suficiente. Hay que abrirle la puerta a una nueva dirigencia y terminar con el verticalismo”.

Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner

Consultado por la posibilidad de una futura candidatura de Kicillof, señaló: “Para que Axel pueda ser presidente, tiene que hacer un buen gobierno, y lo está haciendo, pero necesita diputados, senadores y una fuerza unida para poder gobernar”.

También dejó definiciones sobre la gestión y la política nacional: “Fuimos el gobierno con menor desocupación en democracia. Lamento mucho no haber podido contener la inflación”, y agregó: “Decirle que no al FMI era una bandera y quise enarbolarla; endeudarse con el Fondo es mala idea, pero mucho peor hacerlo con el Tesoro”.

Fernández denunció haber sido “víctima de un proceso de cancelación social donde los medios fueron grandes artífices” y sostuvo que “voy a seguir peleando por la verdad”.