Mauro Icardi fue incorporado en el registro de “deudores alimentarios”

Con esta decisión, el futbolista del Galatasaray podría tener problemas para salir de la Argentina. El futbolista había apelado la decisión del juez de primera instancia.

Mauro Icardi. Foto: REUTERS

Mauro Icardi fue incluido formalmente en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos por la justicia argentina tras ser declarado “deudor alimentario” en la causa contra Wanda Nara por los alimentos de sus hijas menores, Francesca e Isabella.

El futbolista le debía a la Justicia unos 300 mil dólares, pero escaló hasta el día de hoy a 600 mil dólares.

Mauro Icardi e Isabella Icardi. Foto: Instagram.

Si bien las abogadas de Mauro apelaron la decisión del juez Hagopian, la Cámara rechazó el pedido porque los argumentos no fueron considerados convincentes.

A pesar de la deuda, aún falta la decisión del juez de definir quién tiene la razón dentro del juicio, si Wanda Nara o Mauro Icardi.

En caso de encontrarla culpable, el título de “deudor” podría complicar a la conductora en otro de los juicios que mantiene con su ex pareja, el de la “restitución internacional” que continúa en curso en Italia.

La defensa del jugador del Galatasaray podría utilizarlo a su favor, argumentando que ahora Icardi corre riesgo de no poder salir del país si visita a sus hijas en Argentina.