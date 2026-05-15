Carlos Mahiques Foto: NA

El Senado avanzó con una decisión clave para el futuro del sistema judicial en Argentina: aprobó la continuidad del juez Carlos Mahiques en la Cámara Federal de Casación Penal, uno de los tribunales más influyentes del país. La votación no solo superó ampliamente el mínimo requerido, sino que dejó al descubierto tensiones políticas, divisiones internas y un escenario que podría repercutir en futuras designaciones.

Una votación contundente que sorprendió por su amplitud

En la sesión de este jueves, la Cámara alta le dio luz verde al pliego de Mahiques para que continúe cinco años más en su cargo. El resultado fue categórico: 58 votos afirmativos contra 11 rechazos.

Ese número no solo alcanzó la mayoría simple necesaria, sino que incluso se ubicó en el rango de los dos tercios, lo que marca un respaldo político mucho más amplio de lo esperado.

El oficialismo logró sostener una alianza con sectores dialoguistas de la oposición y sumar apoyos clave.

Carlos Mahiques. Foto: X

Por qué es clave el cargo en la Casación Penal

La Cámara Federal de Casación Penal es el máximo tribunal penal antes de la Corte Suprema, y allí se revisan causas de enorme impacto político, económico y social.

Que Mahiques continúe en ese lugar no es un dato menor: decisiones de ese tribunal pueden influir en casos de corrupción, delitos federales y cuestiones institucionales sensibles.

Además, el juez alcanzará en noviembre los 75 años, edad límite establecida por la Constitución para permanecer en funciones. Sin embargo, una nueva designación con acuerdo del Senado permite extender su mandato por períodos de cinco años.

Un debate intenso en el recinto

El tratamiento del pliego estuvo lejos de ser un trámite administrativo. Durante el debate se registraron fuertes cruces entre oficialismo y oposición.

El kirchnerismo rechazó la continuidad del magistrado y cuestionó su independencia, señalando que no cumple con las condiciones éticas ni institucionales necesarias.

Uno de los puntos más discutidos fue su llegada al tribunal durante la gestión de Mauricio Macri, cuando fue trasladado por decreto a la Casación, una decisión que generó polémica y críticas desde distintos sectores.

También se mencionaron antecedentes controvertidos, como viajes y vínculos con sectores del poder económico, lo que alimentó el rechazo de parte de la oposición más dura.

El dato político que dejó la votación: peronismo dividido

Uno de los aspectos más llamativos fue la fractura dentro del peronismo. Aunque un sector votó en contra, varios senadores del mismo espacio acompañaron la designación.

Esa división dejó aislado al kirchnerismo más duro, que terminó en minoría dentro del recinto.

El dato no es menor: evidencia una reconfiguración de alianzas en el Senado y anticipa posibles escenarios en futuras votaciones sensibles.

Quién es Carlos Mahiques

Mahiques es un magistrado con más de cinco décadas de trayectoria en el sistema judicial argentino. Se especializa en derecho penal y ha intervenido en causas de alto perfil, incluyendo investigaciones vinculadas a delitos complejos y terrorismo.

Además, tiene un fuerte vínculo con la política: es el padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, lo que agregó un componente extra de debate en el Congreso.