Sesión en el Senado. Foto: X @SenadoArgentina

La Cámara de Senadores retomará la actividad en el recinto con una agenda cargada desde las 15 de este jueves 14 de mayo. El punto más urgente es la aprobación de un convenio con dos fondos que quedaron fuera del canje de deuda (holdouts) por un total de USD171 millones. El oficialismo necesita que el proyecto pase rápidamente a Diputados para convertirse en ley antes de que termine mayo.

La agenda legislativa es uno de los puntos más importantes del Gobierno para aprobar un amplio paquete de leyes durante el transcurso del 2026. Es por eso que el Senado tratará algunos proyectos considerados clave para el oficialismo además de los holdouts y regularizar el registro de armas: la continuidad por cinco años del camarista federal Carlos Mahiques (padre del actual ministro de Justicia) y la designación de un nuevo prosecretario de Coordinación Operativa, cargo que contaría con el respaldo del PRO.

Sesión en el Senado. Foto: X @SenadoArgentina

Los proyectos del Gobierno que quiere aprobar en el Senado

Deuda y “fondos buitre”: los detalles del pacto

El acuerdo involucra a los grupos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP. Los puntos centrales del convenio enviado por la Casa Rosada incluyen:

Quita salarial: los acreedores aceptaron una reducción superior al 30% sobre el monto original reclamado en la justicia de EE. UU.

Pagos: Argentina desembolsará u $s 67 millones a Bainbridge y u$s 104 millones a Attestor.

Fin del “espionaje” financiero: la aprobación implica el cese inmediato de los procesos de “ Discovery ” , mediante los cuales estos fondos investigaban cuentas bancarias, activos y procesos de privatización del Estado argentino en el exterior.

Cláusula de paz: se establece un compromiso de “standstill”, que prohíbe a estos acreedores iniciar nuevos juicios o interferir en finanzas nacionales mientras se complete el pago.

Entrega voluntaria de armas y cambios en el RENAR

El pleno también convertirá en ley la prórroga del programa nacional de entrega voluntaria de armas hasta diciembre de 2027. La iniciativa busca simplificar la registración para los “legítimos usuarios” y desburocratizar el sistema.

El director ejecutivo del organismo, Juan Pablo Allan, destacó ante las comisiones que el objetivo es digitalizar todos los trámites para que “estar dentro de la ley sea fácil”. Según cifras oficiales, en los últimos dos años, las armas registradas pasaron de 300.000 a 360.000.

Se estima que todavía hay unas 240.000 armas en manos de usuarios que faltan regularizar. Además, gracias a la digitalización, se detectaron maniobras donde se pagaba a particulares para registrar armas que luego terminaban en bandas criminales.