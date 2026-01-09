Argentina abonó más de $4.000 millones de dólares de deuda a través de otro préstamo y restan siete pagos más durante 2026 Luis Caputo pagó el primer vencimiento de deuda del año con nuevos préstamos de entidades bancarias privadas internacionales. Fuentes gubernamentales comentaron que las ofertas superaron lo necesitado y que la confianza en el país “estaría creciendo”.

Argentina pagó un vencimiento de deuda en dólares.

El Gobierno pagó el primer vencimiento de deuda del año por más de US$4200 millones. Durante este último tiempo, Luis “Toto” Caputo trabajó sobre el retiro de los dólares y en ese proceso había recibido la negativa del gobernador de Santa Fe por el pedido de liquidación de más de 800 millones de dólares que poseen por un préstamo de un privado de Nueva York. Por esto mismo, el ministro de Economía debió negociar un préstamo con seis bancos internacionales: Bank of China, BBVA, Deutsche Bank, Santander, JPMorgan y Goldman Sachs. Sumado a ello, pudo contar con el ingreso de US$700 millones de la privatización de cuatro represas del sur y US$1689 millones de depósitos del Tesoro.

Luis Caputo. Foto: REUTERS

Qué fue lo que pagó Argentina

Este primer pago de deuda del año representó en gran parte intereses, por US$1.686 millones; el resto aplicó a la devolución de capital. Los vencimientos incluyeron bonos emitidos en dólares tanto bajo ley argentina como bajo ley extranjera, principalmente Bonares y Globales surgidos de la reestructuración de la deuda con el FMI.

Los mayores desembolsos se concentraron en los títulos con vencimientos más cercanos, como los bonos 2029 y 2030, que combinaron pagos de intereses con amortizaciones de capital. En cambio, en los bonos de plazos más largos el pago se limitó casi exclusivamente a intereses, lo que alivió parcialmente el monto total, aunque igual implicó una salida relevante de dólares.

Billetes de dólar

En conjunto, el pago volvió a mostrar el peso que tiene el calendario de deuda en las cuentas públicas y la presión que estos compromisos ejercen sobre las reservas, en un contexto en el que la disponibilidad de divisas sigue siendo uno de los principales desafíos de la economía.

Todos los vencimientos de deuda restantes del 2026

Durante el 2026, el Gobierno tendrá que pagar más de US$12.500 millones entre bonos de moneda dura y obligaciones con el FMI. Cálculos de GMA Capital demuestran que sumarían US$8109 millones en bonos y un pago de euros por 390 millones.

Sumado a todo esto, los vencimientos del FMI serán en los meses de febrero, abril, mayo, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Estos siete pagos serán de casi US$4500 millones.

Fondo Monetario Internacional Foto: REUTERS

Una vez más, el gobierno de Milei establece que el financiamiento internacional es su herramienta económica ante la meta del déficit cero en cuanto a la emisión monetaria que evitan a toda costa. La relación con los bancos privados internacionales es cada vez más estrecha y desde Nación afirmaron que las ofertas son cada vez más altas.