Una cena gourmet: el paso a paso para hacer la mejor bondiola al vino tinto

La receta y los ingredientes necesarios para hacer un plato perfecto para una cena romántica.

Bondiola al vino tinto Foto: Cookpad

La bondiola al vino tinto es un plato ideal para una cita romántica. Con su sabor intenso y textura suave, este corte de carne cocinado lentamente en una reducción de vino se convierte en el protagonista perfecto de una velada especial.

Además, su preparación, aunque requiere tiempo y dedicación, no es complicada y puede dejar a esa persona especial gratamente sorprendida.

Una receta que puede dejar a esa persona especial gratamente sorprendida Foto: Freepik

El primer paso para una bondiola perfecta es seleccionar un buen corte. Es necesario buscar una pieza de bondiola de cerdo que tenga un buen equilibrio entre carne y grasa, ya que esta última se fundirá durante la cocción lenta y le aportará jugosidad y sabor al plato. Lo ideal es que la carne esté fresca, de color rosado claro y con vetas de grasa blanca bien distribuidas.

Otro de los secretos más importantes es el marinado. Esta técnica no solo aporta sabor, sino que también ayuda a ablandar la carne, logrando una bondiola aún más tierna y sabrosa. Lo ideal es dejarla reposar en una mezcla aromática durante al menos 6 horas, aunque si se puede estar sumergida toda la noche, mucho mejor.

La bondiola al vino tinto, ideal para una cena romántica Foto: Freepik

Una vez marinado, el siguiente paso es sellar la bondiola en una sartén caliente para dorar todos sus lados. Este proceso no solo realza el sabor, sino que también sella los jugos en el interior. Posteriormente, se recomienda transferir la carne a una fuente apta para horno, bañarla con el marinado y cocinar a fuego lento (alrededor de 160°C) durante un par de horas. La cocción lenta es clave para que la carne se deshaga en la boca.

Mientras se cocina, es posible aprovechar los jugos que suelta para preparar una salsa. Reducir el líquido en una cacerola, añadiendo cebolla, zanahoria y un poco más de vino, realzará el sabor del plato. Esta salsa, que se puede colar o dejar con trocitos de vegetales, será el complemento perfecto para servir junto a la carne.

Los ingredientes necesarios para una bondiola al vino tinto

1 bondiola de cerdo (aprox. 1 kg)

2 cebollas grandes

3 dientes de ajo

2 zanahorias

1 rama de apio

1 litro de vino tinto (preferentemente seco)

2 cucharadas de aceite de oliva

2 hojas de laurel

Tomillo fresco o seco al gusto

Sal y pimienta a gusto

1 cucharada de azúcar (opcional, para equilibrar la acidez del vino)

El paso a paso para lograr una deliciosa bondiola al vino tinto

1. Sellado de la carne: salpimentar bien la bondiola. En una olla grande o sartén profunda, calentar el aceite de oliva y sellar la carne por todos sus lados hasta que esté dorada. Esto ayuda a conservar los jugos internos y realzar el sabor.

2. Sofrito de vegetales: retirar la bondiola y, en la misma olla, incorporar la cebolla cortada en pluma, el ajo picado, la zanahoria en rodajas y el apio. Rehogar a fuego medio hasta que estén tiernos y levemente caramelizados.

3. Incorporación del vino: volver a colocar la bondiola en la olla, agregar el vino tinto, las hojas de laurel y el tomillo. Si el vino es muy ácido, sumar una cucharadita de azúcar para equilibrar sabores. Llevar a hervor, bajá el fuego y tapar.

4. Cocción lenta: dejar cocinar a fuego bajo durante 1 hora y media a 2 horas, girando ocasionalmente la carne. La bondiola debe quedar tierna, al punto de poder deshacerse con un tenedor.

5. Reducción de la salsa: una vez cocida, retirar la carne y dejarla reposar tapada. Subir el fuego de la olla para reducir la salsa hasta que espese ligeramente.

Esta bondiola al vino tinto no solo es deliciosa, sino que transforma cualquier cena en una experiencia inolvidable.