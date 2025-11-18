Ensaladas con pastas: las 3 recetas exquisitas, frescas y nutritivas para vencer el calor del verano
Este plato es magnífico, ya que une alimentos típicos de la época como la lechuga, el tomate y el huevo con los tradicionales fideos. Conocé el paso a paso para prepararlo de forma rápida y sencilla en tu hogar.
En días de calor y temperaturas altas, las ensaladas con pastas se presentan como una opción ideal, ya que son frescas, ligeras y versátiles. Además, pueden prepararse, guardarse y servirse directamente de la heladera.
Este plato es perfecto para el verano: une ingredientes típicos de la época (lechuga, tomate y huevo) con pastas, un alimento muy nutritivo y magnífico para las personas que buscan un almuerzo práctico y saludable.
Las recetas de las ensaladas con pastas, ideales para el verano
1- Ensalada de tomate cherry, mozzarella y albahaca con pastas
Ingredientes
- 200 gramos de pasta corta (farfalle o penne)
- 150 gramos de mozzarella fresca en cubos
- 1 taza de tomates cherry cortados a la mitad
- 1 puñado de hojas de albahaca fresca
- 2 cucharaditas de aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto
El paso a paso de la preparación
- Cocinar la pasta en agua con sal hasta que esté al dente, escurrir y dejar enfriar.
- Mezclar en un bol la pasta con los tomates cherry, la mozzarella y albahaca.
- Aliñar con el aceite de oliva, sal y pimienta. Servir fría y disfrutar.
2- Ensalada de espinaca, nueces y queso azul con pastas
Ingredientes
- 200 gramos de pasta corta (fusilli o tortiglioni)
- 50 gramos de nueces picadas
- 50 gramos de queso azul desmenuzado
- 1 taza de hojas de espinaca fresca
- 2 cucharaditas de aceite de oliva
- 1 cucharadita de vinagre balsámico
- Sal y pimienta a gusto
El paso a paso de la preparación
- Cocinar la pasta y enfriarla bajo agua fría. Colocar en un bol.
- Añadir la espinaca, las nueces y el queso azul.
- Aliñar con aceite de oliva, vinagre, sal y pimienta. Mezclar y servir fría.
3- Ensalada atún, pimiento y arvejas con pastas
Ingredientes
- 200 gramos de pasta corta (fusilli o rigatoni)
- 1 lata de atún en agua (escurrido)
- 1 pimiento rojo en cubos
- 1/2 taza de arvejas cocidas
- 2 cucharaditas de mayonesa o yogur natural
- Jugo de 1/2 limón
- Sal y pimienta a gusto
El paso a paso de la preparación
- Cocinar la pasta hasta que esté al dente y dejar enfriar.
- Mezclar la pasta con el atún, la pimienta y las arvejas en un bol grande.
- Incorporar la mayonesa o yogur, el jugo de limón, sal y pimienta. Mezclar bien y refrigerar antes de servir.