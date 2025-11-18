Ensaladas con pastas: las 3 recetas exquisitas, frescas y nutritivas para vencer el calor del verano

Este plato es magnífico, ya que une alimentos típicos de la época como la lechuga, el tomate y el huevo con los tradicionales fideos. Conocé el paso a paso para prepararlo de forma rápida y sencilla en tu hogar.

Ensalada con pastas, ideal para el verano. Foto: Bon Viveur.

En días de calor y temperaturas altas, las ensaladas con pastas se presentan como una opción ideal, ya que son frescas, ligeras y versátiles. Además, pueden prepararse, guardarse y servirse directamente de la heladera.

Este plato es perfecto para el verano: une ingredientes típicos de la época (lechuga, tomate y huevo) con pastas, un alimento muy nutritivo y magnífico para las personas que buscan un almuerzo práctico y saludable.

Las recetas de las ensaladas con pastas, ideales para el verano

1- Ensalada de tomate cherry, mozzarella y albahaca con pastas

Ensalada con tomate cherry, mozzarella y albahaca. Foto: Bon Viveur.

Ingredientes

200 gramos de pasta corta (farfalle o penne)

150 gramos de mozzarella fresca en cubos

1 taza de tomates cherry cortados a la mitad

1 puñado de hojas de albahaca fresca

2 cucharaditas de aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

El paso a paso de la preparación

Cocinar la pasta en agua con sal hasta que esté al dente, escurrir y dejar enfriar. Mezclar en un bol la pasta con los tomates cherry, la mozzarella y albahaca. Aliñar con el aceite de oliva, sal y pimienta. Servir fría y disfrutar.

2- Ensalada de espinaca, nueces y queso azul con pastas

Ensalada con espinaca, nueces y queso azul. Foto: Bon Viveur.

Ingredientes

200 gramos de pasta corta (fusilli o tortiglioni)

50 gramos de nueces picadas

50 gramos de queso azul desmenuzado

1 taza de hojas de espinaca fresca

2 cucharaditas de aceite de oliva

1 cucharadita de vinagre balsámico

Sal y pimienta a gusto

El paso a paso de la preparación

Cocinar la pasta y enfriarla bajo agua fría. Colocar en un bol. Añadir la espinaca, las nueces y el queso azul. Aliñar con aceite de oliva, vinagre, sal y pimienta. Mezclar y servir fría.

3- Ensalada atún, pimiento y arvejas con pastas

Ensalada con atún, pimiento y arvejas. Foto: Bon Viveur.

Ingredientes

200 gramos de pasta corta (fusilli o rigatoni)

1 lata de atún en agua (escurrido)

1 pimiento rojo en cubos

1/2 taza de arvejas cocidas

2 cucharaditas de mayonesa o yogur natural

Jugo de 1/2 limón

Sal y pimienta a gusto

El paso a paso de la preparación