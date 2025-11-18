Ensaladas con pastas: las 3 recetas exquisitas, frescas y nutritivas para vencer el calor del verano

Este plato es magnífico, ya que une alimentos típicos de la época como la lechuga, el tomate y el huevo con los tradicionales fideos. Conocé el paso a paso para prepararlo de forma rápida y sencilla en tu hogar.

Ensalada con pastas, ideal para el verano.
Ensalada con pastas, ideal para el verano.

En días de calor y temperaturas altas, las ensaladas con pastas se presentan como una opción ideal, ya que son frescas, ligeras y versátiles. Además, pueden prepararse, guardarse y servirse directamente de la heladera.

Este plato es perfecto para el verano: une ingredientes típicos de la época (lechuga, tomate y huevo) con pastas, un alimento muy nutritivo y magnífico para las personas que buscan un almuerzo práctico y saludable.

Las recetas de las ensaladas con pastas, ideales para el verano

1- Ensalada de tomate cherry, mozzarella y albahaca con pastas

Ensalada con tomate cherry, mozzarella y albahaca.

Ingredientes

  • 200 gramos de pasta corta (farfalle o penne)
  • 150 gramos de mozzarella fresca en cubos
  • 1 taza de tomates cherry cortados a la mitad
  • 1 puñado de hojas de albahaca fresca
  • 2 cucharaditas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta a gusto

El paso a paso de la preparación

  1. Cocinar la pasta en agua con sal hasta que esté al dente, escurrir y dejar enfriar.
  2. Mezclar en un bol la pasta con los tomates cherry, la mozzarella y albahaca.
  3. Aliñar con el aceite de oliva, sal y pimienta. Servir fría y disfrutar.

2- Ensalada de espinaca, nueces y queso azul con pastas

Ensalada con espinaca, nueces y queso azul.

Ingredientes

  • 200 gramos de pasta corta (fusilli o tortiglioni)
  • 50 gramos de nueces picadas
  • 50 gramos de queso azul desmenuzado
  • 1 taza de hojas de espinaca fresca
  • 2 cucharaditas de aceite de oliva
  • 1 cucharadita de vinagre balsámico
  • Sal y pimienta a gusto

El paso a paso de la preparación

  1. Cocinar la pasta y enfriarla bajo agua fría. Colocar en un bol.
  2. Añadir la espinaca, las nueces y el queso azul.
  3. Aliñar con aceite de oliva, vinagre, sal y pimienta. Mezclar y servir fría.

3- Ensalada atún, pimiento y arvejas con pastas

Ensalada con atún, pimiento y arvejas.

Ingredientes

  • 200 gramos de pasta corta (fusilli o rigatoni)
  • 1 lata de atún en agua (escurrido)
  • 1 pimiento rojo en cubos
  • 1/2 taza de arvejas cocidas
  • 2 cucharaditas de mayonesa o yogur natural
  • Jugo de 1/2 limón
  • Sal y pimienta a gusto

El paso a paso de la preparación

  1. Cocinar la pasta hasta que esté al dente y dejar enfriar.
  2. Mezclar la pasta con el atún, la pimienta y las arvejas en un bol grande.
  3. Incorporar la mayonesa o yogur, el jugo de limón, sal y pimienta. Mezclar bien y refrigerar antes de servir.