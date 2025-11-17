Receta saludable para Navidad: cómo hacer unas exquisitas pechugas de pollo rellenas y sorprender en la mesa de Nochebuena

Aunque parece un plato gourmet, la realidad es que es muy fácil de preparar: no necesita muchos ingredientes, requiere poco tiempo y tampoco hace falta tener experiencia en la cocina. Paso a paso para hacer una deliciosa preparación.

Pechuga de pollo rellena. Foto: Freepik.

Con la llegada de las fiestas empiezan a surgir las dudas sobre qué preparar para la mesa de Nochebuena. Aunque el asado suele ser un clásico para muchos argentinos, hay quienes prefieren guardarlo para el almuerzo de Navidad. Por eso, cada vez toman más fuerza alternativas más frescas, sabrosas y un poco diferentes para esta ocasión.

Las pechugas de pollo rellenas con morrón y aceitunas son una opción deliciosa y muy versátil. Se pueden personalizar con queso, jamón, huevo o lo que haya en casa, pero la receta tradicional funciona perfecto con esos ingredientes básicos.

Lo mejor es que no exige demasiado tiempo ni técnicas complicadas: con pocos pasos y productos simples, se consigue un plato riquísimo que, probablemente, querrás volver a preparar incluso después de las fiestas.

Pechuga de pollo rellena. Foto: Unsplash.

Cómo hacer pechugas de pollo rellenas y sorprender en las Fiestas de Fin de Año

La reconocida chef Ale Temporini compartió a través de su cuenta de Instagram (@aletemporini) esta deliciosa receta: “Viste esas recetas que llegan a la mesa y siempre hay alguien que dice aplauso para el cocinero? Bueno, esta es una de las recetas que te voy a compartir. Pechugas de pollo rellenas con pimientos de durán y aceitunas negras”, adelanta.

Ingredientes

Pechugas

Pimientos morrones en latas

Aceitunas negras o verdes, según preferencia

Queso rallado

Sal

Licor

Pechugas de pollo rellenas. Video Instagram @aletemporini

Paso a paso

Abrir la pechuga de pollo como si fuese un libro. Una vez que está abierta, golpear con un martillo o si no tenes un martillo, con la parte de atrás de un cuchillo. Tiene que quedar finita, bien finita porque luego se va a rellenar y enrollar. Agregar queso rallado y tres cucharadas soperas de aceitunas negras Agarrar dos morrones enteros asados, cortar en cubitos y sumar al relleno. Una vez que está todo bien mezclado, colocar la mitad en el centro de la pechuga y enrollar. No hace falta atarlo. Colocar la parte de abajo de la pechuga sobre la sartén caliente a fuego bien fuerte para que se selle bien y no se abra. Agregar sal y dar vuelta. Una vez que pasaron 25 minutos ya está lista la pechuga. Se puede agregar algún licor para levantar todo el fondo de cocción y que se haga una salsita.

Pechuga de pollo rellena. Foto: Freepik.

Con unos pasos súper sencillos, este plato se convierte en una opción ideal para compartir en Nochebuena o Año Nuevo, ya sea en familia, con amigos o en pareja. Anotá bien la receta, porque cuando la prueben, todos van a querer saber como la hiciste.