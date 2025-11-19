Muffins saludables sin harina ni azúcar: receta rápida, fácil y sin gluten para el desayuno o la merienda

Perfectos para quienes buscan reducir el consumo de harinas refinadas o necesitan evitar el gluten, estos bocados dulces y livianos se preparan en apenas 15 minutos.

Muffins. Foto: X/Grok.

Si estás en busca de una receta fácil, sabrosa y saludable, estos muffins sin harina ni azúcar agregada son una opción ideal. Perfectos para quienes buscan reducir el consumo de harinas refinadas o necesitan evitar el gluten, estos bocados dulces y livianos se preparan en apenas 15 minutos.

La base de esta preparación es la avena, una excelente alternativa que aporta fibra y energía sin caer en excesos. Además, no requiere polvo para hornear ni harinas especiales, lo que la vuelve accesible y práctica. Y si seguís una dieta vegana, podés adaptarla fácilmente con un par de cambios.

Muffins de manzana, súper saludables. Foto: Unsplash.

Muffins sin harina ni azúcar: paso a paso, cómo prepararlos

Estos muffins son ideales para el desayuno, la merienda o para llevar como colación al trabajo. Se conservan bien en la heladera y, si los guardás en un recipiente hermético, podés disfrutar su sabor y textura por varios días.

Ingredientes:

4 huevos.

¾ taza de avena en hojuelas.

1 ½ cucharada de cacao amargo.

½ cucharada de esencia de vainilla.

½ cucharadita de canela en polvo.

½ cucharada de semillas de chía.

¼ taza de almendras fileteadas.

5 nueces.

3 cucharadas de miel (podés reemplazarla o evitarla en caso de ser vegano).

Aceite de oliva (para engrasar los moldes).

Paso a paso:

Precalentar el horno a 180°C. En una licuadora o procesadora, mezclar los huevos, la avena, el cacao, la vainilla, la canela y la chía durante unos 10 segundos, hasta lograr una preparación homogénea. Engrasar los moldes con aceite de oliva y repartir la mezcla, llenando hasta un poco más de la mitad. Hornear por 15 minutos. Mientras tanto, tostar las almendras en una sartén antiadherente a fuego medio. Hacer lo mismo con las nueces, pero luego trituralas en pedacitos. Una vez listos los muffins, dejarlos enfriar antes de desmoldar para evitar que se rompan. Decorarlos con miel por encima, las almendras tostadas y los trozos de nuez.

