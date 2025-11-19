Muffins saludables sin harina ni azúcar: receta rápida, fácil y sin gluten para el desayuno o la merienda
Perfectos para quienes buscan reducir el consumo de harinas refinadas o necesitan evitar el gluten, estos bocados dulces y livianos se preparan en apenas 15 minutos.
Si estás en busca de una receta fácil, sabrosa y saludable, estos muffins sin harina ni azúcar agregada son una opción ideal. Perfectos para quienes buscan reducir el consumo de harinas refinadas o necesitan evitar el gluten, estos bocados dulces y livianos se preparan en apenas 15 minutos.
La base de esta preparación es la avena, una excelente alternativa que aporta fibra y energía sin caer en excesos. Además, no requiere polvo para hornear ni harinas especiales, lo que la vuelve accesible y práctica. Y si seguís una dieta vegana, podés adaptarla fácilmente con un par de cambios.
Muffins sin harina ni azúcar: paso a paso, cómo prepararlos
Estos muffins son ideales para el desayuno, la merienda o para llevar como colación al trabajo. Se conservan bien en la heladera y, si los guardás en un recipiente hermético, podés disfrutar su sabor y textura por varios días.
Ingredientes:
- 4 huevos.
- ¾ taza de avena en hojuelas.
- 1 ½ cucharada de cacao amargo.
- ½ cucharada de esencia de vainilla.
- ½ cucharadita de canela en polvo.
- ½ cucharada de semillas de chía.
- ¼ taza de almendras fileteadas.
- 5 nueces.
- 3 cucharadas de miel (podés reemplazarla o evitarla en caso de ser vegano).
- Aceite de oliva (para engrasar los moldes).
Paso a paso:
- Precalentar el horno a 180°C.
- En una licuadora o procesadora, mezclar los huevos, la avena, el cacao, la vainilla, la canela y la chía durante unos 10 segundos, hasta lograr una preparación homogénea.
- Engrasar los moldes con aceite de oliva y repartir la mezcla, llenando hasta un poco más de la mitad.
- Hornear por 15 minutos.
- Mientras tanto, tostar las almendras en una sartén antiadherente a fuego medio. Hacer lo mismo con las nueces, pero luego trituralas en pedacitos.
- Una vez listos los muffins, dejarlos enfriar antes de desmoldar para evitar que se rompan.
- Decorarlos con miel por encima, las almendras tostadas y los trozos de nuez.
Aptos para personas con celiaquía o aquellas que optan por reducir el consumo de harinas refinadas y azúcares agregados, estos bocados dulces se pueden preparar en apenas 15 minutos, con ingredientes simples y naturales.