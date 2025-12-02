Sin harina ni azúcar: cómo hacer una exquisita marquise de chocolate saludable en pocos minutos
Con unos simples pasos, podés preparar una torta riquísima y liviana, perfecta para un postre distinto o una merienda sin azúcar que todos pueden disfrutar.
Los postres más livianos siguen ganando espacio en las cocinas argentinas, y la marquise de chocolate aparece como la gran favorita del momento. Esta alternativa sin harina ni azúcar es ideal para quienes quieren cuidarse sin resignar un buen bocado dulce. Lo mejor: se hace en un rato y no requiere ninguna técnica complicada.
¿Por qué apostar por una marquise más saludable?
Cada vez más gente busca recetas que sumen sabor pero también bienestar. Reducir harinas refinadas y azúcares se volvió clave, sobre todo entre quienes siguen planes bajos en carbohidratos o buscan evitar picos de glucosa. Esta versión cumple con todo eso y, aun así, conserva esa textura cremosa clásica que la hace irresistible.
Receta para hacer marquise saludable
Ingredientes
- 200 g de chocolate amargo sin azúcar
- 3 huevos
- 100 g de manteca
- Endulzante a elección (stevia, eritritol u otro)
- Una pizca de sal
Paso a paso
- Derretir el chocolate junto con la manteca, ya sea a baño María o en microondas.
- Batir los huevos con el endulzante hasta que espumen.
- Incorporar el chocolate derretido y mezclar hasta unir bien.
- Pasar la mezcla a un molde engrasado y hornear a 180°C por unos 15 minutos.
- Dejar enfriar y servir con frutos rojos o crema sin azúcar.
Tips para que quede aún mejor
- Elegir chocolate con un alto porcentaje de cacao para potenciar el sabor.
- Si se prefiere un poco más firme, sumar una cucharada de cacao amargo.
- Para una versión apta para quienes no consumen lácteos, reemplazar la manteca por aceite de coco.
Este postre es una gran opción para compartir, para acompañar la merienda o para cerrar una comida con algo dulce sin culpa. Es rápido, rendidor y apto para dietas keto, sin gluten y bajas en carbohidratos.
Historia de la marquise de chocolate
La marquise de chocolate es un postre de origen francés que comenzó a popularizarse a finales del siglo XIX. Su nombre hace referencia a los marquises, un título noble dentro de la aristocracia francesa, y se cree que surgió en las cocinas de familias acomodadas que buscaban un postre elegante, suave y con un sabor profundo a cacao.
A diferencia de otras preparaciones de la época, la marquise apostaba por una textura cremosa y sedosa, casi como un intermedio entre mousse y torta fría.
Con el paso del tiempo, esta receta pasó de las mesas aristocráticas a los restaurantes parisinos y luego al resto del mundo. Su fama creció porque combinaba ingredientes simples, como chocolate, manteca, huevos y azúcar, con una técnica que no requería gran habilidad para obtener un resultado sofisticado.
En América Latina, y especialmente en Argentina, la marquise llegó de la mano de la inmigración europea y rápidamente se transformó en un clásico de cumpleaños, reuniones familiares y cartas de postres.
Con el auge de las recetas saludables, surgieron nuevas versiones: sin harina, sin azúcar o aptas para dietas low carb. Todas estas mantienen su esencia original: un postre simple, cremoso y lleno de sabor.
Diferencia entre la marquise y el brownie
Aunque ambos llevan chocolate, no son lo mismo. La marquise tiene una textura suave, cremosa y casi mousse, ya que se elabora sin harina (o con muy poca) y suele cocinarse menos tiempo o incluso servirse apenas firme.
El brownie, en cambio, es más denso, húmedo y masticable, con una estructura más compacta por el uso de harina y una cocción más prolongada. Además, el brownie suele llevar nueces u otros frutos secos, mientras que la marquise apuesta por el protagonismo absoluto del chocolate.