Sin harina ni azúcar: cómo hacer una exquisita marquise de chocolate saludable en pocos minutos

Con unos simples pasos, podés preparar una torta riquísima y liviana, perfecta para un postre distinto o una merienda sin azúcar que todos pueden disfrutar.

Marquise de chocolate. Foto: Instagram @nielsen.sofia

Los postres más livianos siguen ganando espacio en las cocinas argentinas, y la marquise de chocolate aparece como la gran favorita del momento. Esta alternativa sin harina ni azúcar es ideal para quienes quieren cuidarse sin resignar un buen bocado dulce. Lo mejor: se hace en un rato y no requiere ninguna técnica complicada.

¿Por qué apostar por una marquise más saludable?

Cada vez más gente busca recetas que sumen sabor pero también bienestar. Reducir harinas refinadas y azúcares se volvió clave, sobre todo entre quienes siguen planes bajos en carbohidratos o buscan evitar picos de glucosa. Esta versión cumple con todo eso y, aun así, conserva esa textura cremosa clásica que la hace irresistible.

Marquise de chocolate. Foto: Instagram @piers.bakery

Receta para hacer marquise saludable

Ingredientes

200 g de chocolate amargo sin azúcar

3 huevos

100 g de manteca

Endulzante a elección (stevia, eritritol u otro)

Una pizca de sal

Paso a paso

Derretir el chocolate junto con la manteca, ya sea a baño María o en microondas. Batir los huevos con el endulzante hasta que espumen. Incorporar el chocolate derretido y mezclar hasta unir bien. Pasar la mezcla a un molde engrasado y hornear a 180°C por unos 15 minutos. Dejar enfriar y servir con frutos rojos o crema sin azúcar.

Tips para que quede aún mejor

Elegir chocolate con un alto porcentaje de cacao para potenciar el sabor.

Si se prefiere un poco más firme, sumar una cucharada de cacao amargo.

Para una versión apta para quienes no consumen lácteos, reemplazar la manteca por aceite de coco.

Este postre es una gran opción para compartir, para acompañar la merienda o para cerrar una comida con algo dulce sin culpa. Es rápido, rendidor y apto para dietas keto, sin gluten y bajas en carbohidratos.

Marquise de chocolate. Foto: Pronto

Historia de la marquise de chocolate

La marquise de chocolate es un postre de origen francés que comenzó a popularizarse a finales del siglo XIX. Su nombre hace referencia a los marquises, un título noble dentro de la aristocracia francesa, y se cree que surgió en las cocinas de familias acomodadas que buscaban un postre elegante, suave y con un sabor profundo a cacao.

A diferencia de otras preparaciones de la época, la marquise apostaba por una textura cremosa y sedosa, casi como un intermedio entre mousse y torta fría.

Con el paso del tiempo, esta receta pasó de las mesas aristocráticas a los restaurantes parisinos y luego al resto del mundo. Su fama creció porque combinaba ingredientes simples, como chocolate, manteca, huevos y azúcar, con una técnica que no requería gran habilidad para obtener un resultado sofisticado.

Marquise de chocolate. Foto: Uno

En América Latina, y especialmente en Argentina, la marquise llegó de la mano de la inmigración europea y rápidamente se transformó en un clásico de cumpleaños, reuniones familiares y cartas de postres.

Con el auge de las recetas saludables, surgieron nuevas versiones: sin harina, sin azúcar o aptas para dietas low carb. Todas estas mantienen su esencia original: un postre simple, cremoso y lleno de sabor.

Diferencia entre la marquise y el brownie

Aunque ambos llevan chocolate, no son lo mismo. La marquise tiene una textura suave, cremosa y casi mousse, ya que se elabora sin harina (o con muy poca) y suele cocinarse menos tiempo o incluso servirse apenas firme.

Diferencia entre la marquise y el brownie. Foto: unsplash

El brownie, en cambio, es más denso, húmedo y masticable, con una estructura más compacta por el uso de harina y una cocción más prolongada. Además, el brownie suele llevar nueces u otros frutos secos, mientras que la marquise apuesta por el protagonismo absoluto del chocolate.