Cómo hacer queso vegano en casa. Foto: Unsplash.

Hacer queso vegano en casa suele generar curiosidad: la posibilidad de obtener una preparación cremosa y sabrosa sin lácteos resulta muy atractiva. Aunque muchos hayan probado versiones industriales que prometen “saber igual” y terminan decepcionando, la buena noticia es que en casa el resultado puede ser mucho mejor.

El punto clave es entender que no existe un queso vegano que sirva para todo. Así como no usas el mismo queso crema para una pizza o una lasaña, en el mundo vegetal cada receta funciona mejor según el uso. A continuación, tres alternativas caseras para untar, rellenar y fundir con ingredientes accesibles, pasos claros y un resultado convincente cuando se usan donde corresponde.

1- Queso tipo crema de anacardos

Esta versión funciona especialmente bien para untar y preparar dips. La base de frutos secos aporta grasa natural y una textura suave, mientras que la acidez y el umami equilibran el sabor.

Ingredientes

1 taza de anacardos crudos (remojados 4 horas)

2-3 cucharadas de jugo de limón o vinagre de manzana (aporta el toque ácido)

½ cucharadita de sal

2-4 cucharadas de agua (para ajustar la textura)

1-2 cucharadas de levadura nutricional (opcional)

Paso a Paso

Escurrir los anacardos remojados y colócalos en la licuadora. Añadir el limón, la sal, la levadura nutricional y parte del agua. Licuar hasta obtener una crema lisa y homogénea, ajustando con más agua si es necesario.

Dónde funciona mejor

Funciona especialmente bien en preparaciones frías o a temperatura ambiente. Es ideal para tostadas, wraps y bagels, y también como base para dips con hierbas, ajo o vegetales asados, ya que mantiene su textura sin separarse ni perder sabor. Su perfil neutro permite aromatizarlo fácilmente sin que se opaque el resto de los ingredientes.

2- Ricotta vegetal de tofu

Esta alternativa está pensada para rellenos y preparaciones al horno. El tofu firme permite lograr una textura granulada y ligera, similar a una ricotta tradicional, que se integra bien con otros ingredientes sin desaparecer.

Ricotta vegetal de tofu. Foto: Unsplash.

Ingredientes

250 g de tofu firme

2-3 cucharadas de jugo de limón o vinagre de manzana (aporta acidez)

½ cucharadita de sal

1-2 cucharadas de levadura nutricional

1 cucharada de aceite de oliva (opcional, para más untuosidad)

Paso a paso

Escurre bien el tofu y presiónalo ligeramente para retirar el exceso de agua.

Desmenúzalo con las manos o con un tenedor hasta obtener una textura irregular.

Añade el limón, la sal, la levadura nutricional y el aceite de oliva.

Mezcla hasta integrar; ajusta sal o acidez según tu gusto.

Dónde funciona mejor

Funciona bien en rellenos que luego pasan por horno: lasañas, canelones, empanadas, zapallitos o berenjenas rellenas. Mantiene su forma al cocinarse y absorbe bien sabores como espinaca, hierbas, ajo o tomate. También se puede usar en gratinados.

3- Mozzarella vegetal con tapioca

Cuando el objetivo es lograr fundido y cierta elasticidad, la fécula de tapioca es la clave. Esta versión no imita a la mozzarella tradicional, pero sí consigue un efecto visual muy convincente en platos calientes.

Ingredientes

1 taza de bebida vegetal sin azúcar (soya o almendra)

2 cucharadas de fécula de tapioca (responsable del “stretch”)

2 cucharadas de anacardos remojados o 1 cucharada de aceite neutro (aporta cuerpo)

1–2 cucharadas de jugo de limón o vinagre de manzana

½ cucharadita de sal

1 cucharada de levadura nutricional (opcional, para sabor)

Paso a paso

Coloca todos los ingredientes en la licuadora y procesa hasta obtener una mezcla homogénea.

Lleva la mezcla a una olla a fuego medio.

Cocina removiendo constantemente; en pocos minutos comenzará a espesar.

Sigue mezclando hasta que se vuelva brillante, espesa y elástica.

Usa inmediatamente mientras está caliente.

Dónde funciona mejor

Es ideal para pizzas, sándwiches calientes, lasañas y preparaciones gratinadas donde el queso se derrite. Aporta efecto fundido y algo de elasticidad.

En la cocina diaria, el resultado mejora cuando cada preparación se usa para lo que fue pensada. Estas tres versiones funcionan porque responden a necesidades distintas: untar, rellenar o fundir. Tener claro ese uso desde el inicio permite aprovechar mejor los ingredientes, ajustar expectativas y obtener un queso vegano casero que realmente aporte al plato.