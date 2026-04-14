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Por Canal 26
martes, 14 de abril de 2026, 18:02
La receta de pan de queso del chef Pedro Lambertini.
La receta de pan de queso del chef Pedro Lambertini. Foto: X @PedroLambertini

Hay cosas que nunca fallan: el aroma del pan recién horneado, la textura elástica del queso fundido y ese primer bocado que cruje por fuera y se mantiene húmedo por dentro. El pan de queso, clásico e irresistible, parece simple, pero lograr que quede perfecto y que se mantenga fresco por más tiempo tiene su propia ciencia. Entre recetas heredadas y versiones improvisadas, el resultado no siempre acompaña las expectativas.

Ahí es donde entra en juego el saber de los profesionales. Pedro Lambertini, chef y referente indiscutido de la cocina casera bien hecha, comparte un tip clave que cambia las reglas: un pequeño gesto en el proceso que marca una gran diferencia en textura, sabor y conservación. Ideal para quienes quieren pan de queso como recién hecho, incluso horas después de salir del horno.

Ingredientes para hacer pan de queso en tu casa

  • 500 g de fécula de mandioca
  • 12 g de sal
  • 1 cdita de polvo de hornear
  • 200 ml de leche
  • 100 ml de agua
  • 1 cdita de vinagre de alcohol
  • 100 ml de aceite neutro (no de oliva)
  • 330 g de queso duro
  • 2 huevos
La receta de pan de queso del chef Pedro Lambertini. Foto: X @PedroLambertini

Paso a paso: cómo cocinar pan de queso con la receta del chef Pedro Lambertini

  1. Precalentar el horno a temperatura fuerte (200 °C)
  2. Colocar en un bol la fécula, la sal y el polvo de hornear
  3. En una olla, llevar a hervor la leche, el agua y el aceite
  4. Volcar el líquido caliente sobre los ingredientes secos y mezclar
  5. Cuando la masa entibie, incorporar los huevos y el queso
  6. Volcar sobre la mesada aceitada, formar bolitas de 30 g, colocar en placa con papel manteca engrasado
  7. Rociar con agua y hornear 20–25 minutos, hasta que doren

Consejos de cocción: temperatura y tiempo de horneado para un resultado excelente

En sus redes sociales, Lambertini señaló que se “pueden freezar las bolitas crudas y hornearlas directamente sin descongelar, agregando 5 minutos más de cocción”.

“Esta versión es tamaño snack (30 g), pero pueden hacerlas más grandes si lo desean (45 g queda muy bien también)”, añadió el referente de la cocina.

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Estos panes son ideales para guardar en el freezer porque su masa tiene un buen equilibrio de grasa, humedad y estructura, lo que les permite soportar el congelado sin resecarse ni perder esponjosidad.

El queso aporta humedad y sabor incluso de la regeneración, y al no llevar rellenos delicados ni ingredientes frescos sensibles, mantienen muy bien su textura una vez descongelados.