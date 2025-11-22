El queso más saludable de todos: la receta para hacerlo en 3 simples pasos y en menos de 20 minutos

El queso cottage se destaca por su excelente perfil nutricional. Foto: Unsplash.

El queso es un alimento que aporta nutrientes esenciales para la salud. Al igual que la leche y el yogur, las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA) resaltan su valor nutricional, gracias a su contenido de calcio, proteínas y vitaminas.

Entre tantas variedades, surge una pregunta frecuente: ¿cuál es el queso más saludable de todos? La mala noticia es que no siempre se consigue en los supermercados argentinos, pero la buena es que puede prepararse en casa en solo tres pasos.

Cuál es el queso más saludable de todos. Foto: Freepik

Las GAPA recomiendan consumir tres porciones diarias de este grupo de alimentos -leche, queso y yogur- priorizando siempre las opciones descremadas o bajas en grasa. Estas porciones pueden incluir, por ejemplo:

1 vaso de leche (200 ml que sería una taza tipo té)

1 pote de yogur (200 g que equivale a un pote grande)

1 porción de queso (30 g que es igual a una porción tipo casete)

Es decir, una porción de queso puede reemplazar una porción de leche o yogur en el total diario recomendado.

Un estudio publicado en Advances in Nutrition en 2023, afirmó que el consumo moderado de queso se asocia con beneficios para la salud ósea y metabólica gracias a sus nutrientes como calcio, fósforo, vitamina B12 y proteínas de alta calidad.

¿Cuál es el queso más saludable?

El queso cottage se destaca por ser una de las opciones más saludables del mercado. Gracias a su alto contenido de proteínas y bajo contenido de grasa, cada 100 gramos aporta aproximadamente 100 kilocalorías, 12 gramos de proteína y solo 5 gramos de grasa.

Es ideal para sumar proteínas en el desayuno o la merienda, ya sea para untar en tostadas, galletitas de arroz o incorporarlo en distintas preparaciones saludables.

La mala noticia es que no siempre se consigue en los supermercados, pero la buena es que se puede preparar fácilmente en casa. A continuación, te compartimos la receta.

Receta de queso cottage

Ingredientes

Leche entera (1L)

Vinagre blanco (2 cdas soperas)

Una pizca de sal

Paso a paso

Calentar la leche: Llevar 1 litro de leche a fuego medio hasta que hierva. Retirar del fuego. Agregar vinagre y sal: Incorporar 2 cucharadas de vinagre blanco (aproximadamente) y sal a gusto. Mezclar bien, tapar y dejar reposar 20 minutos. Colar y enfriar: Colar la mezcla para separar el líquido; debería quedar una textura similar a la ricota. Dejar enfriar y luego llevar a la heladera antes de consumir.

Con estos sencillos pasos, tendrás un queso saludable y delicioso, perfecto para sumar proteínas y sabor a tus desayunos y meriendas.