Menú navideño sin carne ni pescado: tres recetas veganas y vegetarianas ideales para Navidad y Año Nuevo

Además de los clásicos como el asado, el pollo o el vitel toné, es posible armar un menú festivo distinto. Estas tres recetas mantienen los sabores tradicionales de las Fiestas, con ingredientes accesibles y preparaciones simples.

Menú navideño vegano y vegetariano. Foto: Freepik.

Diciembre marca la llegada de la Navidad y el Año Nuevo, y con ellas la planificación de los menús que reunirán a familiares y amigos alrededor de la mesa.

Si bien el asado, el pollo y el vitel toné suelen ocupar un lugar central en la mesa, cada vez más personas eligen alternativas sin carne ni pescado, ya sea por convicción, salud o preferencia alimentaria. En ese marco, estas tres recetas veganas y vegetarianas se presentan como opciones ideales para celebrar sin resignar sabor ni tradición.

Alternativas al asado en Navidad y Año Nuevo: tres recetas veganas y vegetarianas. Foto: Pexels

Alternativas al asado en Navidad y Año Nuevo: tres recetas veganas y vegetarianas

1- Rollo vegetariano

Un plato principal que captura el espíritu de las Fiestas con un toque vegetal. Este rollo de hojaldre relleno de espinacas, queso crema vegano y vegetales asados será el centro de atención en tu mesa.

Ingredientes:

Aceite de oliva.

Ajo, pimienta y sal.

Champiñones.

Espinacas frescas.

Masa de hojaldre.

Pimientos rojos y amarillos.

Queso crema vegano.

Rollo de Navidad vegetariano. Foto: Unsplash.

Paso a paso:

Saltea los vegetales hasta que estén tiernos. Extiende la masa de hojaldre y unta una capa de queso crema. Coloca los vegetales sobre la masa, enrolla y hornea según las indicaciones del paquete. Sirve con una salsa de tomate y albahaca.

2- Lasaña de berenjenas y pisto de verduras

Una versión sin carne de la clásica lasaña, usando berenjenas en lugar de pasta y un delicioso pisto de verduras como relleno.

Ingredientes:

Ajo.

Berenjenas.

Calabacines.

Cebolla.

Pimientos.

Queso rallado vegano (opcional).

Salsa bechamel vegetal (hecha con leche vegetal y harina).

Tomates.

Lasaña vegetariana. Foto: Unsplash.

Paso a paso:

Asa las berenjenas cortadas en rodajas hasta que estén doradas. Cocina el pisto con tomate, calabacines, pimientos, cebolla y ajo. Monta la lasaña alternando capas de berenjenas, pisto y salsa bechamel. Hornea durante 25-30 minutos y cubre con queso rallado vegano al final.

3- Tarta de almendra y frutos rojos

Para un postre festivo y ligero, esta tarta sin gluten y vegana es perfecta. La base es de almendra y la cobertura de frutos rojos frescos.

Ingredientes:

Aceite de coco.

Crema de coco (para la cobertura).

Dátiles.

Frutos rojos (frambuesas, fresas o moras).

Harina de almendra.

Miel o sirope de agave (opcional).

Tarta de frutos rojos. Foto: Unsplash.

Paso a paso: