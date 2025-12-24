Menú navideño sin carne ni pescado: tres recetas veganas y vegetarianas ideales para Navidad y Año Nuevo

Además de los clásicos como el asado, el pollo o el vitel toné, es posible armar un menú festivo distinto. Estas tres recetas mantienen los sabores tradicionales de las Fiestas, con ingredientes accesibles y preparaciones simples.

miércoles, 24 de diciembre de 2025, 11:31
Menú navideño vegano y vegetariano.
Diciembre marca la llegada de la Navidad y el Año Nuevo, y con ellas la planificación de los menús que reunirán a familiares y amigos alrededor de la mesa.

Si bien el asado, el pollo y el vitel toné suelen ocupar un lugar central en la mesa, cada vez más personas eligen alternativas sin carne ni pescado, ya sea por convicción, salud o preferencia alimentaria. En ese marco, estas tres recetas veganas y vegetarianas se presentan como opciones ideales para celebrar sin resignar sabor ni tradición.

Mesa navideña, brindis.
Alternativas al asado en Navidad y Año Nuevo: tres recetas veganas y vegetarianas

1- Rollo vegetariano

Un plato principal que captura el espíritu de las Fiestas con un toque vegetal. Este rollo de hojaldre relleno de espinacas, queso crema vegano y vegetales asados será el centro de atención en tu mesa.

Ingredientes:

  • Aceite de oliva.
  • Ajo, pimienta y sal.
  • Champiñones.
  • Espinacas frescas.
  • Masa de hojaldre.
  • Pimientos rojos y amarillos.
  • Queso crema vegano.

Rollo de Navidad vegetariano. Foto: Unsplash.
Paso a paso:

  1. Saltea los vegetales hasta que estén tiernos.
  2. Extiende la masa de hojaldre y unta una capa de queso crema.
  3. Coloca los vegetales sobre la masa, enrolla y hornea según las indicaciones del paquete.
  4. Sirve con una salsa de tomate y albahaca.

2- Lasaña de berenjenas y pisto de verduras

Una versión sin carne de la clásica lasaña, usando berenjenas en lugar de pasta y un delicioso pisto de verduras como relleno.

Ingredientes:

  • Ajo.
  • Berenjenas.
  • Calabacines.
  • Cebolla.
  • Pimientos.
  • Queso rallado vegano (opcional).
  • Salsa bechamel vegetal (hecha con leche vegetal y harina).
  • Tomates.

Lasaña vegetariana. Foto: Unsplash.
Paso a paso:

  1. Asa las berenjenas cortadas en rodajas hasta que estén doradas.
  2. Cocina el pisto con tomate, calabacines, pimientos, cebolla y ajo.
  3. Monta la lasaña alternando capas de berenjenas, pisto y salsa bechamel.
  4. Hornea durante 25-30 minutos y cubre con queso rallado vegano al final.

3- Tarta de almendra y frutos rojos

Para un postre festivo y ligero, esta tarta sin gluten y vegana es perfecta. La base es de almendra y la cobertura de frutos rojos frescos.

Ingredientes:

  • Aceite de coco.
  • Crema de coco (para la cobertura).
  • Dátiles.
  • Frutos rojos (frambuesas, fresas o moras).
  • Harina de almendra.
  • Miel o sirope de agave (opcional).

Tarta de frutos rojos. Foto: Unsplash.
Paso a paso:

  1. Procesa los dátiles con la harina de almendra y el aceite de coco hasta formar una masa pegajosa. Presiona la mezcla en un molde y hornea por 10 minutos.
  2. Bate la crema de coco con un poco de miel o sirope y cubre la base de la tarta.
  3. Coloca los frutos rojos por encima y enfría antes de servir.