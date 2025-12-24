Menú navideño sin carne ni pescado: tres recetas veganas y vegetarianas ideales para Navidad y Año Nuevo
Además de los clásicos como el asado, el pollo o el vitel toné, es posible armar un menú festivo distinto. Estas tres recetas mantienen los sabores tradicionales de las Fiestas, con ingredientes accesibles y preparaciones simples.
Diciembre marca la llegada de la Navidad y el Año Nuevo, y con ellas la planificación de los menús que reunirán a familiares y amigos alrededor de la mesa.
Si bien el asado, el pollo y el vitel toné suelen ocupar un lugar central en la mesa, cada vez más personas eligen alternativas sin carne ni pescado, ya sea por convicción, salud o preferencia alimentaria. En ese marco, estas tres recetas veganas y vegetarianas se presentan como opciones ideales para celebrar sin resignar sabor ni tradición.
Alternativas al asado en Navidad y Año Nuevo: tres recetas veganas y vegetarianas
1- Rollo vegetariano
Un plato principal que captura el espíritu de las Fiestas con un toque vegetal. Este rollo de hojaldre relleno de espinacas, queso crema vegano y vegetales asados será el centro de atención en tu mesa.
Ingredientes:
- Aceite de oliva.
- Ajo, pimienta y sal.
- Champiñones.
- Espinacas frescas.
- Masa de hojaldre.
- Pimientos rojos y amarillos.
- Queso crema vegano.
Paso a paso:
- Saltea los vegetales hasta que estén tiernos.
- Extiende la masa de hojaldre y unta una capa de queso crema.
- Coloca los vegetales sobre la masa, enrolla y hornea según las indicaciones del paquete.
- Sirve con una salsa de tomate y albahaca.
2- Lasaña de berenjenas y pisto de verduras
Una versión sin carne de la clásica lasaña, usando berenjenas en lugar de pasta y un delicioso pisto de verduras como relleno.
Ingredientes:
- Ajo.
- Berenjenas.
- Calabacines.
- Cebolla.
- Pimientos.
- Queso rallado vegano (opcional).
- Salsa bechamel vegetal (hecha con leche vegetal y harina).
- Tomates.
Paso a paso:
- Asa las berenjenas cortadas en rodajas hasta que estén doradas.
- Cocina el pisto con tomate, calabacines, pimientos, cebolla y ajo.
- Monta la lasaña alternando capas de berenjenas, pisto y salsa bechamel.
- Hornea durante 25-30 minutos y cubre con queso rallado vegano al final.
3- Tarta de almendra y frutos rojos
Para un postre festivo y ligero, esta tarta sin gluten y vegana es perfecta. La base es de almendra y la cobertura de frutos rojos frescos.
Ingredientes:
- Aceite de coco.
- Crema de coco (para la cobertura).
- Dátiles.
- Frutos rojos (frambuesas, fresas o moras).
- Harina de almendra.
- Miel o sirope de agave (opcional).
Paso a paso:
- Procesa los dátiles con la harina de almendra y el aceite de coco hasta formar una masa pegajosa. Presiona la mezcla en un molde y hornea por 10 minutos.
- Bate la crema de coco con un poco de miel o sirope y cubre la base de la tarta.
- Coloca los frutos rojos por encima y enfría antes de servir.