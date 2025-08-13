Para competir con Shein y Temu: Amazon lanza su apuesta lowcost llamada Bazaar

La nueva sección, disponible solo en la app móvil, ofrece miles de productos de moda, hogar y estilo de vida a precios accesibles y otros beneficios.

Amazon se actualiza. Foto: Unsplash.

La compañía estadounidense Amazon dio un paso estratégico con el lanzamiento de su nueva sección Bazaar, disponible exclusivamente en su aplicación móvil.

Con esta propuesta busca competir directamente con plataformas de bajo costo como Temu y Shein, y ofrece una amplia gama de productos de moda, artículos para el hogar y de estilo de vida, todos a precios accesibles.

De qué se trata Bazaar, la nueva sección de Amazon

Bazaar ya se encuentra activo para los usuarios en México, y, según lo anunciado por Amazon, no hay planes inmediatos para expandir esta sección a Estados Unidos y otros países.

La propuesta busca recrear la experiencia de un bazar tradicional, con precios bajos, productos variados y un enfoque en la diversión del descubrimiento, pero respaldado por la confiabilidad del gigante del comercio electrónico.

Todo para la cocina y más: el lanzamiento de Amazon, Bazaar. Foto: Unsplash.

Uno de los principales atractivos de Amazon Bazaar es su enfoque en productos económicos (como en Shein y Temu). Según el comunicado oficial, la mayoría de los artículos ofrecidos tienen un precio inferior a los 11 dólares, aproximadamente. Incluso existe una sección especial con productos que cuestan menos de 3 dólares.

Descuentos en Bazaar para competir con Temu y Shein

La plataforma también ofrece incentivos adicionales para las compras por volumen: los usuarios que adquieran cinco o más artículos pueden obtener un descuento del 5%, y aquellos que sumen 10 ó más productos en su carrito recibirán hasta un 10% de rebaja en su compra total. Estas estrategias apuntan a fomentar el consumo frecuente y por cantidad, al estilo de otras plataformas de compras masivas.

En cuanto a las categorías disponibles, Bazaar cubre una amplia variedad de intereses y necesidades. Entre las principales se encuentran: Mujer, Hombre, Hogar, Joyería, Belleza, Electrónica, Ropa deportiva, Cocina, Oficina, Manualidades y Jardín.

Esta amplitud temática permite a los consumidores encontrar desde accesorios de moda hasta utensilios de cocina o productos para mascotas.

Uno de los elementos que refuerzan la propuesta de valor de esta nueva sección es la experiencia de usuario. Las compras cuentan con envío gratuito, y los tiempos de entrega están estimados entre seis y 14 días.

Además, todas las compras incluyen una política de devolución sin costo durante los primeros 15 días después de la entrega, lo cual ofrece mayor tranquilidad al consumidor.

Amazon. Foto: Unsplash.

Los usuarios también pueden acceder a calificaciones por estrellas y reseñas de otros clientes, herramientas clave para tomar decisiones informadas y evitar experiencias negativas.

Colecciones temáticas y personalización

Otro aspecto distintivo de Amazon Bazaar son sus colecciones temáticas, que ayudan a guiar al consumidor según sus intereses o necesidades estacionales. Algunas de las más destacadas son: