El nuevo reto viral de TikTok: la pregunta que hay que hacerle al ChatGPT para conocer tu personalidad

La inteligencia artificial no solo fue creada para resolver problemas, sino que también puede interpretar las emociones de una persona a partir de sus conversaciones pasadas. ¿Cómo creés que te describiría?

ChatGPT. Foto: Unsplash.

Uno de los desafíos virales de TikTok consiste en preguntarle a ChatGPT cuánto sabe sobre vos y comprobar hasta qué punto puede revelar aspectos ocultos de tu personalidad.

Una creadora de contenido de TikTok lo compartió y el resultado sorprendió a todos, ya que se comprobó que la inteligencia artificial no solo intenta resolver problemas, sino que también puede interpretar las emociones de cada uno.

ChatGPT. Foto: Unsplash.

La forma precisa de consultarle a ChatGPT es de la siguiente manera: “¿Qué sabes de mí que quizás yo no sé sobre mí, basado en todas nuestras interacciones pasadas?”. De esta forma, la IA comienza a analizar las conversaciones pasadas y así forma un perfil personalizado.

El resultado que compartió Mimi, la usuaria de TikTok, sorprendió a todos, ya que la describía como “una persona ambiciosa, con una fuerte conexión a su libertad personal y profesional”, un perfil que ella misma consideró muy acertado.

La nueva herramienta educativa que lanzó el ChatGPT para los alumnos

El ChatGPT se ha vuelto una fuente común de consulta para cualquier tipo de dudas: desde recetas de cocina hasta tesis enteras, la Inteligencia Artificial puede hacer de todo. Sin embargo, OpenAI fue más allá y desarrolló una función innovadora, pensada especialmente para transformar la manera en la que aprendemos.

Se trata de “Estudiar juntos”, una herramienta que promete convertirse en un verdadero acompañante de estudio personalizado. Esta nueva función intenta integrar su tecnología en uno los aspectos más importantes: la educación.

Según explicó la empresa desarrolladora de IA, esta función pretende que los estudiantes puedan aprender de forma guiada con el chatbot, brindando acompañamiento estructurado en el proceso de aprendizaje de distintos temas. Ofrecerá desde explicaciones detalladas hasta ejercicios prácticos.

SearchGPT, el buscador de ChatGPT. Foto: OpenAI.

Por otro lado, algunos usuarios que ya han tenido acceso anticipado (principalmente algunos suscriptores de ChatGPT con el modelo 04 mini high), manifiestan que la función estaría centrada especialmente en contenidos educativos como matemáticas, aunque se espera que se expanda a otras disciplinas.

Cabe destacar que, por el momento, esta función no está disponible para todos, sino que solamente algunos usuarios vieron integrada su cuenta con este asistente. Se trata solamente de una prueba piloto dentro de un ecosistema de suscriptores de pago, posiblemente con miras a una implementación más amplia en el futuro.