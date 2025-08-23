Cómo es la “ducha del futuro”, diseñada con inteligencia artificial y capaz de detectar las emociones

El innovador prototipo se llama Mirai Ningen Sentakuki y cuenta con una serie de sensores integrados que miden diversas variables corporales para ajustar en forma automática la temperatura del agua.

La "ducha del futuro", diseñada en Japón Foto: X @adrakm

Japón se destaca por ser uno de los países más novedosos a nivel mundial. En este contexto, dicha nación presentó la "ducha del futuro“, un dispositivo con una propuesta más similar a una bañadera que a un baño de pie que, además, tiene inteligencia artificial (IA).

Desarrollado por la empresa nipona Science Co., el innovador prototipo se llama Mirai Ningen Sentakuki. Según explicaron sus diseñadores, cada baño tiene una duración de 15 minutos, tiempo que incluye lavado y secado.

¿Cómo se usa Mirai Ningen Sentakuki? El usuario debe sentarse en un asiento dentro de la cápsula transparente, en la que se introduce agua apenas por encima de los hombros.

En sus innovaciones, el artefacto tiene una serie de sensores integrados que miden diversas variables corporales para ajustar en forma automática la temperatura del agua y lanzar chorros a alta velocidad. En este caso, el rol de la IA es el análisis de los marcadores biológicos que captan los sensores.

Un dispositivo con una propuesta más similar a una bañadera que a un baño de pie Foto: X @adrakm

La promesa no se agota en el ajuste de la temperatura y presión del agua, sino que también reconoce las emociones del usuario, por ejemplo si se siente emocionado o tranquilo. En función de esa detección, proyecta un video en el interior de la cápsula.

"El usuario recibe una limpieza física y psicológica“, indicó 'New York Post‘. La fuente señaló que, si bien resulta vanguardista, esta tecnología se basa en una máquina que se exhibió en la Exposición Mundial de Japón de 1970 por Sanyo, que ahora pertenece a Panasonic.

¿Cuándo se lanzará al mercado la “ducha del futuro”?

El presidente de Science Co., Yasuaki Aoyama reveló que el desarrollo se encuentra en un 70%. Se prevé que la bañera sea formalmente exhibida en una exposición que se celebrará en Osaka (Japón), en 2025. En este marco, es posible que se anuncie su ansiada fecha de lanzamiento.