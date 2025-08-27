Travel Sale 2025: cómo hacer una compra segura y evitar caer en una estafa online

Cómo evitar caer en una estafa virtual en el Travel Sale 2025. Foto: Freepik

El Travel Sale es un evento que reúne más de 140 agencias de todo el país que participarán con promociones en vuelos, hoteles, paquetes y experiencias, tanto para destinos nacionales como internacionales y se realizará hasta el domingo 31 de agosto.

En este marco, además de informar sobre los beneficios de este evento, también es importante recordarle a los usuarios la información necesaria para que puedan realizar compras online de manera segura y no caer en una estafa.

Travel Sale 2025: cómo evitar caer en una estafa online

Para evitar caer en una estafa online, se debe tener en cuenta una serie de recomendaciones antes de realizar una compra:

- Información transparente: es importante tener toda la información sobre el viaje, como los alojamientos, excursiones, características y gastos extras. También se debe tener los datos correctos sobre el precio total, en especial si el viaje se financia en cuotas, y revisar el contenido del voucher luego de que sea emitido para así corroborar que la información coincida.

- Verificación de la agencia: comprobar que la agencia esté registrada en la Secretaría de Turismo y que tenga datos de contacto reales.

Travel Sale 2025. Foto: NA.

- Seguridad en la compra: se recomienda realizar las compras en la página oficial de Travel Sale, o en la web de la empresa de turismo que cada uno elija. También es importante evitar realizar transacciones por medio de publicidades en redes sociales o por correos electrónicos no verificados, ya que así se previenen fraudes bancarios.

- Desconfiar de descuentos excesivos: cuando las ofertas son muy altas podrían ocultar productos falsificados o vendedores no autorizados.

- Documentación y seguros: cuando se realice la compra, será necesario solicitar y conservar toda la documentación necesaria para el viaje, sobre todo si es al exterior. También deberán verificar la emisión de los pasajes y considerar contratar un seguro de salud para estar cubiertos ante cualquier imprevisto que se pueda presentar durante el viaje.

- Leer las condiciones de compra: qué incluye, políticas de cancelación y posibles cargos adicionales.