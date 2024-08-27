Travel Sale: los mejores consejos para hacer compras seguras y no caer en estafas virtuales

El Travel Sale es un evento que reúne cientos de agencias de viajes, que ofrecen una amplia variedad de promociones tanto para destinos nacionales e internacionales en vuelos, alojamientos y paquetes turísticos.

Turismo. Foto: Pexels

Viajar es una forma de alejarse de la rutina por unos días que, además, brinda la posibilidad de conocer lugares y paisajes nuevos. Ante esto, el Travel Sale aparece como una gran oportunidad, ya que acerca distintos beneficios y descuentos para llevar adelante distintas escapadas.

Aventura, viaje, signos. Foto: Pexels.

Uno de los puntos más importante es la compra del paquete turístico que uno desee. Aquí se vuelve fundamental verificar la información de las promociones, realizar la compra en sitios webs oficiales, y solicitar la documentación necesaria para el viaje, para así hacer compras seguras. Para ello, la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial del Gobierno de la Provincia de Córdoba brindó una serie de comendaciones para compras seguras durante el Travel Sale, que contará con ofertas y descuentos de hasta 50% en vuelos, hoteles, traslados, paquetes y excursiones. El evento “Travel Sale” brinda recomendaciones para realizar compras seguras y disfrutar del viaje. Foto: Pexels.

Ya comenzó el Travel Sale

El Travel Sale es un evento que reúne cientos de agencias de viajes, que ofrecen una amplia variedad de promociones tanto para destinos nacionales e internacionales en vuelos, alojamientos y paquetes turísticos. Esto se llevará adelante hasta el 1 de septiembre.

En este marco, además de informar sobre las promociones, también se aprovecha para brindarle a los consumidores la información necesaria para que puedan realizar compras online de manera segura y sin inconvenientes vinculados a estafas.

Avión, viaje. Foto: Pexels.

“Travel Sale” ofrece promociones para destinos internacionales y vuelos. Foto: Pexels.

Recomendaciones para una compra segura

El evento, que reúne cientos de agencias de turismo de todo el país, acerca importantes recomendaciones para tener en cuenta al momento de realizar una compra y no exponerse a una estafa:



Información transparente: es importante contar con toda la información sobre el viaje, como los alojamientos, excursiones, características y gastos extras. También se debe tener los datos correctos sobre el precio total, en especial si el viaje se financia en cuotas, y revisar el contenido del voucher luego de que sea emitido para así corroborar que la información coincida.

es importante contar con toda la información sobre el viaje, como los alojamientos, excursiones, características y gastos extras. También se debe tener los datos correctos sobre el precio total, en especial si el viaje se financia en cuotas, y revisar el contenido del voucher luego de que sea emitido para así corroborar que la información coincida.

Asiento de avión; viaje. Foto: Unsplash

Es importante solicitar la documentación necesaria para el viaje y verificar la información de los pasajes. Foto: Unsplash.